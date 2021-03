‘Ndrangheta, sorveglianza speciale e confisca beni per oltre 600mila euro a Giovanni Cacciolla

Elemento di spicco della consorteria criminale “Cacciola-Grasso”, operante nella piana di Gioia Tauro con ramificazioni nel nord Italia e all’estero

ROSARNO (RC) – A Rosarno i Carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria hanno confiscato ingenti beni patrimoniali e applicato la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di 3 anni e 6 mesi, nei confronti di Giovanni Cacciola, classe 81, di Rosarno, con precedenti di polizia per reati connessi ad associazione per delinquere di tipo mafioso finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.

Cacciola è un elemento di spicco della consorteria di ‘ndrangheta denominata ” Cacciola – Grasso”, operante nella piana di Gioia Tauro con ramificazioni nel nord Italia e all’estero.

Il provvedimento – emanato dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Reggio Calabria, presieduta da Ornella Pastore – è giunto come esito di un’ attività d’indagine che ha consentito di accertare illecite accumulazioni patrimoniali per un valore complessivo di circa 630mila euro, consistenti in quattro immobili, situati a Rosarno, e quattro prodotti finanziari.