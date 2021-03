Spirlì firma la nuova ordinanza. Chiuse anche le scuole materne fino al 21 marzo

Integrata ordinanza che sospende la didattica in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado da domani e fino al 21 marzo

CATANZARO – Dopo aver firmato venerdì l’ordinanza in cui sono sospese le attività didattica in presenza per due settimane a partire da lunedì in tutte le scuole di ogni ordine e grado in Calabria e le università, il presidente della Regione Calabria Nino Spirlì si era dimenticato delle scuole dell’infanzia ed era stato travolto dalle critiche.

“È disposta la sospensione, in presenza, delle attività didattiche ed educativa per i servizi educativi per la scuola dell’infanzia, nonché delle ludoteche (a esclusione dei nidi, micronidi e sezioni primavera 0-3 anni)”.

Il governatore della Calabria ripara così al “refuso” dell’ordinanza precedente, riparando con la numero 11, emanata ieri, che integra la recente ordinanza relativa alla sospensione della didattica in presenza nelle scuole e università calabresi. Il provvedimento sarà in vigore dall’8 al 21 marzo.