In salita i nuovi contagi in Calabria (+260). Ancora su i ricoveri, nessuna vittima

Ancora in leggero aumento i nuovi contagi da coronavirus in Calabria con la provincia di Cosenza che registra +92 casi. Sale il numero di tamponi processati in un giorno: poco meno di 3.000. Nessuna vittima nelle ultime 24 ore ma continuano a salire i ricoveri

.

COSENZA – In attesa di capire se la Calabria resterà in zona gialla dopo i nuovi dati diffusi dal monitoraggio della cabina di regia dell’ISS, sono in ulteriore lievi salita dati sul contagio da coronavirus in Calabria, che continua a registrare un aumento dei ricoveri oramai sopra quota 230 e con la provincia di Cosenza che fa registrare per il secondo giorno di fila il maggior aumento di nuovi positivi. Rispetto a ieri nessuna nuova vittima accertata. Sono +260 i nuovi positivi (ieri erano stati 236) con un numero in aumento dei tamponi analizzati (sia molecolari che antigenici): ne sono stati processati 2.957 (ieri erano stati 2.664), che portano il totale dei test a 596.010. Con l’incremento odierno, comprese le vittime e i guariti, la Calabria raggiunge i 38.849casi totali da inizio pandemia. Anche oggi è la provincia di Cosenza a far registrare il maggior numero di casi giornalieri con un incremento di +92 positivi (ieri erano stati+93). Segue la provincia di Catanzaro che registra un’impennata con +70 nuovi casi. Stabili in provincia di Reggio Calabria con +51 nuovi contagi. Nella provincia di Vibo Valentia, invece, sono +25 i nuovi casi accertati, mentre in quella di Crotone sono +22.

Salgono ancora i positivi. Nessuna vittima da ieri

Analizzando i dati e i numeri sul contagio in Calabria, compresi i residenti e le persone da fuori regione, continua a risalire il numero di persone attualmente positive: sono in totale 6.387 i casi attivi al momento, 33 in più rispetto a ieri. Il numero dei guariti sale in totale a 31.762, con un incremento di 227 persone in più rispetto a ieri. Dopo quasi due mesi nessun nuovo decesso è stato registrato nelle ultime 24 ore con il numero totale delle vittime che resta di 700.

Salgono ancora i ricoveri

Sale ancora il numero dei posti letto occupati negli ospedali calabresi con una crescita sia nei reparti covid che nelle unità di terapie intensive. Ad oggi sono 234 le persone ricoverate in totale in Calabria. Di queste, 211 sono nei reparti di malattie infettive (+9) e 22 in terapia intensiva (+2). Infine sale a 6.153 il numero di persone in isolamento domiciliare, 22 in più rispetto a ieri.

Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti:

Cosenza

CASI ATTIVI 2.521 (44 in reparto Azienda ospedaliera di Cosenza; 15 in reparto al presidio di Rossano;6 al presidio ospedaliero di Acri; 2 al presidio ospedaliero di Cetraro; 0 all’ospedale da Campo; 8 in terapia intensiva, 2.446 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 8.744 (8.451 guariti, 293 deceduti).

Catanzaro

CASI ATTIVI 1.646 (23 in reparto all’azienda ospedaliera di Catanzaro; 3 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 2 in reparto all’Azienda ospedaliera universitaria Mater Domini; 8 in terapia intensiva; 1.610 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 3.841 (3.742 guariti, 99 deceduti).

Crotone

CASI ATTIVI 201 (11 in reparto; 190 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 2.708 (2.665 guariti, 43 deceduti).

Vibo Valentia

CASI ATTIVI 440 (16 ricoverati, 424 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 3.210 (3.153 guariti, 57 deceduti).

Reggio Calabria

CASI ATTIVI 1.529 (80 in reparto all’Azienda ospedaliera di Reggio Calabria; 9 in reparto al presidio ospedaliero di Gioia Tauro; 7 in terapia intensiva; 1.433 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 13.650 (13.442 guariti, 208 deceduti).

Altra Regione o stato estero: CASI ATTIVI 50 (50 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 309 (309 guariti).