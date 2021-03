Sindaco di S. Nicola da Crissa chiude le scuole, 17 positivi all’antigenico

Il primo cittadino oltre ad aver disposto la chiusura di tutte le scuole ha avviato uno screening sulla popolazione

SAN NICOLA DA CRISSA (VV) – Un focolaio di covid 19 si starebbe sviluppando a San Nicola da Crissa, nel Vibonese, dove i casi positivi da tampone antigenico sono 17, molto dei quali riguardano studenti e personale scolastico. In attesa di conoscere l’esito del tampone molecolare “dobbiamo purtroppo comunicare – ha reso noto il sindaco Giuseppe Condello – che nella giornata di ieri è emerso un focolaio di casi di covid19 nel nostro comune. A seguito del primo caso segnalato abbiamo tempestivamente provveduto alla chiusura delle scuole e all’avvio dello screening: nella sola giornata di ieri sono stati effettuati 202 tamponi antigenici rapidi e sono stati rilevati 17 casi totali (16 casi di persone residenti a cui si deve aggiungere uno non residente)”.

“Le attività di screening – sostiene ancora Condello che si dice pronto a emettere ulteriori misure precauzionali – proseguiranno nella giornata odierna per gli alunni della primaria e per i contatti diretti dei positivi. Nella mattinata verrà emessa un’ordinanza sindacale di limitazione delle attività non essenziali, al fine di ridurre le potenziali occasioni di contagio e per un periodo adeguato alla realizzazione delle attività di tracciamento. Invitiamo tutta la cittadinanza ad adottare scrupolosamente tutte le misure precauzionali previste”.