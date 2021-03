Lsu-Lpu, in Gazzetta il decreto che sblocca oltre 500 stabilizzazioni

A renderlo noto il senatore Giuseppe Fabio Auddino: “ora gli enti locali potranno procedere a ulteriori assunzioni di personale”

ROMA – “Finalmente è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto che sblocca oltre 500 stabilizzazioni dei lavoratori socialmente utili di Calabria, Campania, Puglia e Basilicata dopo le mie pressanti sollecitazioni di queste ultime settimane fatte al Ministero della Funzione pubblica, dove era fermo da settimane”. Lo afferma, in una nota, il senatore del MoVimento 5 Stelle, Giuseppe Fabio Auddino.

“Mancava solo questo passaggio per consentire a molti enti locali di completare l’iter e procedere a queste ulteriori assunzioni di personale, che consente a molti amministratori di erogare servizi essenziali ai cittadini. Insieme al collega Tucci e all’impegno dell’ex ministro del Lavoro Nunzia Catalfo, il MoVimento 5 Stelle è riuscito a dare una risposta, attesa da mesi, a queste centinaia di lavoratori precari in attesa della stabilizzazione”, conclude il senatore.