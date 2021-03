In Calabria da ieri +226 contagi e 3 morti. Nuova impennata in provincia di Cosenza

Restano stabili da ieri i nuovi contagi da coronavirus in Calabria anche se tornano a crescere in provincia di Cosenza con quasi 100 nuovi positivi. Scende il numero di tamponi processati in un giorno: poco più di 2.600. Nelle ultime 24 ore si contano 3 vittime. Raggiunti i 700 morti complessivi

.

COSENZA – In attesa di capire se la Calabria domani finirà in zona arancione e con il Presidente f.f. Spirlì che ha preannunciano una riunione dell’unità di crisi domani per chiudere tutte le scuole, restano stabili i dati sul contagio da coronavirus anche se si registra un deciso aumento di nuovi positivi nella provincia di Cosenza. Rispetto a mercoledì sale di due unità il dato sui ricoveri, mentre scende leggermente quello sulle vittime con 3 decessi che fanno raggiungere alla nostra regione il triste dato delle 700 vittime totali.

Sono +226 i nuovi positivi (ieri erano stati 230) comunicati oggi dal dipartimento salute della Regione, con un numero in calo di tamponi analizzati (sia molecolari che antigenici): ne sono stati processati 2.664 (ieri erano stati 2.953), che portano il totale dei test a 593.053. Con l’incremento odierno, comprese le vittime e i guariti, la Calabria raggiunge i 38.589 casi totali da inizio pandemia. Dopo quasi 3 settimane è la provincia di Cosenza a far registrare il maggior numero di casi giornalieri +93) in deciso aumento rispetto ai 61 di ieri. Segue la provincia di Reggio Calabria con un incrementi di +59 casi, quella di Catanzaro con +28 e Crotone con +27. Nella provincia di Vibo Valentia, invece, sono +19 i nuovi contagi accertati.

Salgono i positivi. Raggiunti i 700 morti totali

Analizzando i dati e i numeri sul contagio in Calabria, compresi i residenti e le persone da fuori regione, torna a risalire il numero di persone attualmente positive: sono in totale 6.354 i casi attivi al momento, 95 in più rispetto a ieri. Il numero dei guariti sale in totale a 31.535, con un incremento di 128 persone in più rispetto a ieri. Per il secondo giorno consecutivo scende il dato sui decessi. Sono tre le vittime accertate, che portano il totale dei morti a raggiungere quota 700: due a Reggio Calabria e una a Vibo Valentia.

Salgono di due unità i ricoveri

Anche se di pochissimo, sale ancora il numero dei posti letto occupati negli ospedali calabresi con una crescita di un’unità nei reparti covid e nelle terapie intensive. Ad oggi sono 223 le persone ricoverate in totale in Calabria. Di queste, 202 sono nei reparti di malattie infettive (+1) e 21 in terapia intensiva (+1). Infine sale a 6.131 il numero di persone in isolamento domiciliare, 93 in più rispetto a ieri. Di questi 50 sono persone residenti fuori Regione o in altri Stati esteri. Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 186.

Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti:

Cosenza

CASI ATTIVI 2.502 (42 in reparto AO di Cosenza; 15 in reparto al presidio di Rossano;5 al presidio ospedaliero di Acri; 2 al presidio ospedaliero di Cetraro; 0 all’Ospedale da Campo; 7 in terapia intensiva, 2.431 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 8.671 (8.378 guariti, 293 deceduti)

Catanzaro

CASI ATTIVI 1.586 (23 in reparto all’AO di Catanzaro; 3 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 2 in reparto all’AOU Mater Domini; 7 in terapia intensiva; 1.551 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 3.831 (3.732 guariti, 99 deceduti)

Crotone

CASI ATTIVI 185 (9 in reparto; 176 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 2.702 (2.659 guariti, 43 deceduti)

Vibo Valentia

CASI ATTIVI 444 (16 ricoverati, 428 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 3.181 (3.124 guariti, 57 deceduti)

Reggio Calabria

CASI ATTIVI 1.587 (76 in reparto all’AO di Reggio Calabria; 9 in reparto al P.O di Gioia Tauro; 7 in terapia intensiva; 1.495 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 13.541 (13.333 guariti, 208 deceduti)

Altra Regione o stato estero: CASI ATTIVI 50 (50 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 270 (270 guariti)