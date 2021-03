Risalgono i contagi in Calabria (+230) e crescono ancora i ricoveri. Da ieri 4 vittime

Dopo il netto calo di ieri tornano a salire i nuovi casi in Calabria, con un numero di tamponi processati in deciso aumento: quasi 3.000 da ieri. Sale ancora il dato sui ricoveri, mentre nelle ultime 24 ore si contano altre 4 vittime

.

COSENZA – I circa 100 e passa nuovi contagi da coronavirus registrati ieri, sono stati subito cancellati dal nuovo dato giornaliero diffuso dal dipartimento salute della Regione che oggi certifica un nuovo deciso aumento dei casi in Calabria, dove il virus torna a segnare un deciso incremento nelle province di Cosenza e Catanzaro oltre che a Reggio Calabria che rimane la provincia più colpita. Scende leggermente il dato delle vittime ma torna nuovamente a crescere quello dei posti letto occupati nei reparti covid oramai sopra quota 200. Sono +230 i nuovi positivi (ieri erano stati appena 102) con un numero ancora in crescita di tamponi analizzati (sia molecolari che antigenici): ne sono stati processati 2.953 (ieri erano stati 2.081), che portano il totale dei test a 590.389. Con l’incremento odierno, comprese le vittime e i guariti, la Calabria raggiunge i 38.363 casi totali da inizio pandemia. Resta sempre la provincia di Reggio Calabria a far registrare il maggior numero di casi giornalieri (+80) in aumento rispetto a ieri. Crescono i contagi anche nella provincia di Cosenza che oggi registra un incremento di +61 casi (ieri erano stati +18) e in quella di Catanzaro che oggi certifica +60 nuovi contagi contro i 20 di ieri. Segue la provincia di Vibo Valentia con +19 nuovi contagi e quella di Crotone con +10 nuovi casi.

Quattro le vittime da ieri, una a Cosenza

Analizzando i dati e i numeri sul contagio in Calabria, compresi i residenti e le persone da fuori regione, continua leggermente a scendere il numero di persone attualmente positive: sono in totale 6.259 i casi attivi al momento, appena 6 in meno rispetto a ieri. Il numero dei guariti sale in totale a 31.407, con un incremento di 337 persone in più rispetto a ieri. Scende di poco il dato sui decessi. Sono quattro le vittime accertate, che portano il totale dei morti a 697: tre a Reggio Calabria e una a Cosenza.

Crescono i ricoveri nei reparti covid

Torna a risalire il numero dei posti letto occupati negli ospedali calabresi con una crescita nei reparti covid mentre resta invariato nelle terapie intensive. Ad oggi sono 221 le persone ricoverate in totale in Calabria. Di queste, 201 sono nei reparti di malattie infettive (+6) e 20 in terapia intensiva (+0). Infine scende a 6.038 il numero di persone in isolamento domiciliare, -12 in meno rispetto a ieri. Di questi 50 sono persone residenti fuori Regione o in altri Stati esteri. Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 180.

Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti:

Cosenza

CASI ATTIVI 2.440 (38 in reparto Azienda ospedaliera di Cosenza; 14 in reparto al presidio di Rossano;6 al presidio ospedaliero di Acri; 4 al presidio ospedaliero di Cetraro; 1 all’ospedale da Campo; 5 in terapia intensiva, 2.372 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 8.640 (8.347 guariti, 293 deceduti)

Catanzaro

CASI ATTIVI 1.569 (23 in reparto all’Azienda ospedaliera di Catanzaro; 2 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 4 in reparto all’Azienda ospedaliera universitaria Mater Domini; 7 in terapia intensiva; 1533 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 3.820 (3721 guariti, 99 deceduti)

Crotone

CASI ATTIVI 166 (9 in reparto; 157 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 2.694 (2651 guariti, 43 deceduti)

Vibo Valentia

CASI ATTIVI 443 (16 ricoverati, 427 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 3163 (3107 guariti, 56 deceduti)

Reggio Calabria

Reggio Calabria: CASI ATTIVI 1.591 (75 in reparto all’Azienda ospedaliera di Reggio Calabria; 9 in reparto al presidio ospedaliero di Gioia Tauro; 8 in terapia intensiva; 1.499 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 13.478 (13.272 guariti, 206 deceduti)

Altra Regione o stato estero: CASI ATTIVI 50 (50 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 270 (270 guariti)