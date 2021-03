Falsi diplomi, commissariata la Uil Scuola e sospeso un compente della segreteria regionale

L’azione si è resa necessaria per la struttura di Reggio Calabria coinvolta nell’operazione “Diacono”. Nominato un commissario per la segreteria regionale

REGGIO CALABRIA – E’ stata commissariata la Uil Scuola di Reggio Calabria coinvolta nell’operazione “Diacono”, dove i carabinieri di Vibo Valentia hanno disarticolato una rete di corruzione e falso nella pubblica istruzione in diverse province calabresi. L’operazione è scattata alle prime luci dell’alba di ieri nelle province di Vibo Valentia, Cosenza, Catanzaro, Reggio Calabria e Napoli e che ha portato alla luce una presunta compravendita di diplomi e altri titoli scolastici.

Tra gli indagati Domenico Califano, 39 anni, di Reggio Calabria, Segretario Generale Territoriale UIL Scuola di Reggio Calabria.

“Un provvedimento assunto – rende noto la Uil Scuola nazionale – a seguito del procedimento penale che vede coinvolto un componente della segreteria regionale calabrese, Domenico Califano, responsabile territoriale della struttura di Reggio Calabria che è stato immediatamente sospeso dalla sue funzioni assunte direttamente in capo al Segretario generale Regionale”.

Catalfano sospeso, ora dovrà chiarire la sua posizione

“Dovendo garantire l’immagine e la serietà della Uil Scuola Rua Calabria e dei suoi iscritti – si legge nel documento assunto d’urgenza dalla segreteria nazionale Uil Scuola, nel quale si evidenzia come le notizie di stampa, ove confermate, ledano gravemente il lavoro meritevole della UIL Scuola Calabria – ci si riserva altresì l’ipotesi anche di una costituzione di parte civile della stessa Uil Scuola Rua Calabria ove venissero accertati dall’Autorità Giudiziaria fatti e responsabilità che possano coinvolgere anche indirettamente la segreteria calabrese per comportamenti addebitabili alle azioni emerse dalle indagini a carico del segretario reggino chiamato a chiarire, in tempi brevi, all’autorità giudiziaria la propria estraneità ai fatti contestati”.

Nominato nuovo segretario regionale

E’ stato nominato quale commissario il segretario regionale, Andrea Codispoti, “affinché immediatamente attui tutte le iniziative necessarie per garantire principalmente la continuità dell’azione politico sindacale della Uil Scuola, la tutela degli iscritti e ogni iniziativa anche di natura legale atta a tutelare l’immagine della Uil Scuola Rua Calabria atta a chiarire la completa estraneità della Uil Scuola rispetto alle indagini e ai fatti contestati dall’Autorità Giudiziaria”.