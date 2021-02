In salvo 6 escursionisti bloccati sul Pollino sulla cima di Serra del Prete

I sei escursionisti, 4 sudamericani residenti in Calabria e due calabresi, a causa delle temperature in calo e della formazione di ghiaccio erano rimasti bloccati. L’intervento si è concluso dopo la mezzanotte grazie all’intervento di due squadre del soccorso alpino

COSENZA – Nel tardo pomeriggio di ieri 6 escursionisti, 4 sudamericani residenti in Calabria e due calabresi, sono rimasti bloccati sulla cima di Serra del Prete, Parco Nazionale del Pollino. Attivati dalla C.O. dei Carabinieri, alcune squadre di Tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Basilicata – CNSAS, sono partite per raggiungere il gruppo. Una prima li ha raggiunti in vetta, li ha rifocillati e con la tecnica della conserva sono stati accompagnati verso valle lungo il sentiero che porte a Colle Gaudolino. Una seconda squadra si è ricongiunta con gli stessi e ha collaborato per la discesa a valle verso Colle dell’Impiso, luogo di partenza dell’escursione. I sei escursionisti erano saliti nella giornata di ieri, ma a causa delle temperature in calo e la formazione di ghiaccio non sono riusciti a scendere. L’intervento si è concluso verso le 00.30, quando tutti gli escursionisti sono stati riportati alle proprie auto, infreddoliti, stanchi, ma indenni. Alle operazioni di soccorso hanno collaborato i carabinieri forestali del Parco.