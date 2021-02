Auto finisce contro un palo della luce e poi si ribalta. Feriti due giovani

L’incidente sulla Statale 106 nei pressi di una rotatoria in località Simeri. Feriti due giovani che sono stati trasportati in ospedale

SIMERI CRICI (CZ) – Una squadra dei Vigili del Fuoco del comando di Catanzaro, distaccamento di Sellia Marina, è intervenuta sulla strada Statale 106, nei presso di una rotatoria in località Simeri per un incidente stradale che ha coinvolto una vettura con a bordo due ragazzi. Per cause in corso di accertamento, una Lancia Y che procedeva in direzione Crotone, ha perso il controllo finendo sulla rotatoria e andando a sbattere contro il palo dell’illuminazione. A causa del violento impatto l’auto, sulla quel si trova la coppia di giovani, si è poi ribaltata. Sul posto personale del 118 che dopo aver prestato le prime cure, ha trasportato i due ragazzi in ospedale per ulteriori controlli. L’intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza del veicolo e del sito. Sul luogo dell’incidente anche i carabinieri per tutti gli adempimenti di competenza.