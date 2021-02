Covid: nominati due specialisti e un consulente nell’Unità di crisi regionale

Implementata l’Unità di crisi regionale per l’emergenza Covid con un’ordinanza del presidente facente funzioni della Regione. Nominati gli specialisti De Filippo e Abenavoli. Supporto anche dal consulente Romeo

CATANZARO – Cambia la composizione dell’Unità di crisi regionale per l’emergenza covid-19 e nell’organismo – oltre al presidente della Regione Calabria, al commissario ad acta della Sanità e al delegato del soggetto attuatore – entrano anche Caterina De Filippo, direttore medico di presidio presso l’Azienda ospedaliero universitaria “Mater Domini” di Catanzaro, e Ludovico Abenavoli, professore associato di Gastroenterologia dell’Università “Magna Graecia” di Catanzaro. La disposizione è contenuta nell’ordinanza numero 7 firmata oggi dal presidente Nino Spirlì. L’Unità di crisi si avvarrà del supporto specialistico del consulente della Giunta regionale, Franco Romeo. L’ordinanza, inoltre, stabilisce che l’Unità di crisi «si avvalga di personale, individuato con provvedimento del soggetto delegato, in servizio presso gli uffici della Regione Calabria» e che tutte le strutture e uffici regionali, oltre che gli enti del Servizio sanitario regionale, dovranno fornire alla stessa Unità di crisi «ogni supporto eventualmente richiesto, per i profili di rispettiva competenza».