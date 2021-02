Covid: contagi in lieve calo e tre vittime nelle ultime 24 ore, una a Cosenza

Rispetto ai dati forniti ieri dal Dipartimento Tutela della Salute, in Calabria nelle ultime 24 ore si registra un nuovo calo dei positivi che sono 187, rispetto ai 241 del bollettino di ieri. Il maggior numero di contagi nel territorio di Cosenza

COSENZA – Il nuovo bollettino giornaliero della Regione Calabria conta oggi +187 nuovi positivi (ieri erano stati +241) con un numero lievemente inferiore di tamponi analizzati, 2.444 rispetto ai 3.008 di ieri, con 2.294 nuovi soggetti tesati, per un totale di test processati da inizio pandemia di 583.134. Sale nuovamente il numero delle vittime (+3) con un solo nuovo decesso a Cosenza, uno a Reggio Calabria e l’altro si registra a Catanzaro per un totale di 680 vittime da inizio pandemia nella nostra regione. Dei 187 nuovi casi accertati, 66 sono trattati a domicilio. In Calabria sono 187 le persone ricoverate nei reparti ospedalieri e 20 quelli in terapia intensiva con un incremento di una sola unità. Si registrano però anche 119 guariti rispetto al bollettino di ieri. Ad oggi il totale dei casi attivi in Calabria è di 6.304 persone contagiate mentre i casi chiusi in totale sono 31.416.

Il numero più alto a Cosenza

Le persone risultate positive al Coronavirus in Calabria dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono 37.720, quelle negative 511.908. I dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 fanno registrare il maggiore numero di nuovi contagi a Cosenza con 71 nuovi positivi. Segue Reggio Calabria cono 60 nuovi casi, Vibo Valentia con 32, Crotone con 15 e Catanzaro con 9 nuovi casi di positività accertati. Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Cosenza

CASI ATTIVI 2.393 (39 in reparto Azienda ospedaliera di Cosenza; 12 in reparto al presidio di Rossano;2 al presidio ospedaliero di Acri; 4 al presidio ospedaliero di Cetraro; 3 all’ospedale da Campo; 3 in terapia intensiva, 2.330 in isolamento domiciliare)-

CASI CHIUSI 8.552 (8.264 guariti, 288 deceduti).

Catanzaro

CASI ATTIVI 1.494 (10 in reparto all’Azienda ospedaliera di Catanzaro; 3 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 4 in reparto all’Azienda ospedaliera universitaria Mater Domini; 7 in terapia intensiva; 1.470 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 3.776 (3.678 guariti, 98 deceduti).

Crotone

CASI ATTIVI 154 (8 in reparto; 146 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 2673 (2.630 guariti, 43 deceduti).

Vibo Valentia

CASI ATTIVI 537 (16 ricoverati, 521 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 3.005 (2.950 guariti, 55 deceduti).

Reggio Calabria

CASI ATTIVI 1.676 (78 in reparto all’Azienda ospedaliera di Reggio Calabria; 8 in reparto al presidio ospedaliero di Gioia Tauro; 10 in terapia intensiva; 1.580 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 13.101 (12.905 guariti, 196 deceduti).