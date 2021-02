Nuovamente in salita i contagi da coronavirus in Calabria, con un numero in aumento di tamponi processati: circa 3.000 da ieri. Continua a salire il dato sui ricoveri, mentre nelle ultime 24 ore si contano 3 vittime, due nel cosentino

.

COSENZA – I dati del monitoraggio settimanale dell’ISS mostrano un peggioramento di quasi tutti i dati anche in Calabria che finisce tra le regioni a rischio moderato e con l’indice RT tornato sopra quota 1. Il virus ha ripreso a circolare con più forza rispetto all’ultimo mese con la provincia di Vibo Valentia che ha fatto registrare il maggior incremento di casi in una settimana +20%) e quella di Reggio Calabria che continua a registrare una media di 100 nuovi contagi al giorno. In più continua a mostrare il segno + anche la casella ricoveri. Il nuovo bollettino giornaliero del dipartimento salute conta oggi +241 nuovi positivi (ieri erano stati +194) con un numero in aumento di tamponi analizzati rispetto a mercoledì (sia molecolari che antigenici). Ne sono stati processati 3.008 (ieri erano stati 2.454), che portano il totale dei test a 579.690. Con l’incremento odierno, comprese le vittime e i guariti, la Calabria raggiunge i 37.533 casi totali. La provincia di Reggio Calabria continua a far registrare il maggior incremento di casi giornalieri (+111) in deciso aumento rispetto a ieri, seguita dalla provincia di Cosenza che oggi conta un incremento +58 casi (ieri erano stati +46). Numeri sempre alti nella provincia di Vibo Valentia con un aumento +41 contagi. Tornano a risalire anche nella provincia di Catanzaro che oggi registra +20 nuovi contagi, mentre scendono a Crotone che registra un aumento di +11

Risalgono i positivi. Tre vittime, due a Cosenza

Analizzando i dati e i numeri sul contagio in Calabria, compresi i residenti e le persone da fuori regione, torna a risalire il numero di persone attualmente positive: sono in totale 6.239 i casi attivi al momento, 105 in più rispetto a ieri. Il numero dei guariti sale in totale a 30.617, con un incremento di 133 persone in più rispetto a ieri. Invariato per il terzo giorno consecutivo il dato sui decessi. Sono tre le vittime accertate (due a Cosenza e una a Vibo Valentia) nelle ultime 24 ore che portano il totale dei morti a 677.

Ancora in risalita dei ricoveri, anche nelle intensive

Continua a salire il numero di posti letto occupati negli ospedali calabresi. Aumento registrato nei reparti covid e nelle unità di terapie intensive. Negli ospedali calabresi ad oggi ci sono 208 persone in totale. Di queste, 189 sono nei reparti di malattie infettive (+3) e 19 in terapia intensiva (+2). Infine risale a 6.031 il numero di persone in isolamento domiciliare, 100 in più rispetto a ieri. Di questi 50 sono persone residenti fuori Regione o in altri Stati esteri. Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 174.

Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti:

Cosenza

CASI ATTIVI 2.358 (39 in reparto AO di Cosenza; 12 in reparto al presidio di Rossano;1 al presidio ospedaliero di Acri; 4 al presidio ospedaliero di Cetraro; 4 all’Ospedale da Campo; 3 in terapia intensiva, 2.295 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 8.516 (8.229 guariti, 287 deceduti)

Catanzaro

ASI ATTIVI 1.488 (11 in reparto all’AO di Catanzaro; 4 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 4 in reparto all’AOU Mater Domini; 7 in terapia intensiva; 1.462 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 3.773 (3.676 guariti, 97 deceduti)

Crotone

CASI ATTIVI 148 (8 in reparto; 140 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 2.664 (2.621 guariti, 43 deceduti)

Vibo Valentia

CASI ATTIVI 515 (14 ricoverati, 501 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 2.995 (2.940 guariti, 55 deceduti)

Reggio Calabria

CASI ATTIVI 1.680 (79 in reparto all’AO di Reggio Calabria; 9 in reparto al P.O di Gioia Tauro; 9 in terapia intensiva; 1.583 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 13.037 (12.842 guariti, 195 deceduti)

Altra Regione o stato estero: CASI ATTIVI 50 (50 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 270 (270 guariti)