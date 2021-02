Formaggi senza etichetta, scatta il sequestro e la multa per il caseificio

All’interno di un caseificio sono state trovate 35 forme di formaggio prive di qualsiasi etichetta o documentazione necessaria a garantire la tracciabilità dei prodotti caseari

GEROCARNE (VV) – Sono stati i carabinieri forestali a trovare e sequestrare 120 chili di formaggi senza etichetta. Insieme al personale dell’Asp di Vibo, i militari hanno accertato, all’interno di un caseificio 35 forme di formaggio prive di qualsiasi etichetta o documentazione necessaria a garantire la tracciabilità dei prodotti caseari. Al titolare è stata contestata la violazione amministrativa riguardante l’obbligo della tracciabilità dei prodotti agroalimentari in tutte le fasi produttive, per un importo pari ad 1.500 euro. Il valore commerciale dei formaggi sequestrato è stato stimato in circa 1.200 euro. L’Asp di Vibo ne ha disposto la distruzione e il relativo smaltimento.