Auto sbanda e finisce in un cortile privato, a bordo una donna e un bambino

La conducente dell’auto avrebbe perso il controllo ribaltandosi e finendo nel cortile di un’abitazione. Nella vettura anche il figlioletto di 4 anni

MAIDA (CZ) – Intervento dei vigili del fuoco di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme questa mattina nella frazione Vena del Comune di Maida per un violento incidente stradale. La conducente della vettura, una Ford Focus, per cause in corso di accertamento ha perso il controllo finendo prima fuori strada. Poi si è ribaltata e la vettura ha finito la sua corsa all’interno del cortile privato di un’abitazione. A bordo dell’auto, oltre alla donna, anche il figlio di 4 anni che sono stati estratti dalle lamiere. Entrambi sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale da due ambulanze giunte sul posto. L’auto è stata recuperata con una autogrù e sul posto sono intervenuti i carabinieri e la Polizia Locale.