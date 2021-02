“Controcorrente”: confronto domani su “Una ricetta per la sanità malata”

La lentezza con cui si sta procedendo alle vaccinazioni in Calabria preoccupa. Il commissario Leone lamenta di essere stato abbandonato senza mezzi

COSENZA – L’Associazione politico-culturale Controcorrente, partendo dalle problematiche legate alle risorse umane, discuterà di sanità domani, domenica 28 febbraio alle 18.00 sulla piattaforma Zoom con il deputato Pd Luca Rizzo Nervo (membro della commissione Affari sociali della Camera), con Franco Mundo, sindaco di Trebisacce, e con il giornalista Adriano Mollo. Coordinerà l’incontro Luigi Gagliardi, socio di Controcorrente.

L’iniziativa sarà incentrata sulla lentezza delle vaccinazione, sull’abbandono dei cittadini calabresi costretti a subire tutte le incapacità, le inadempienze, i ritardi di chi amministra la sanità. “La campagna vaccinale portata avanti con questi ritmi dovrebbe durare oltre quattro anni. Saremo gli ultimi – scrive l’associazione – ad uscire dalla crisi sanitaria, ma destinati ad essere i primi per le conseguenze negative della crisi economica che ci attanaglia”.

“La capacità di gestione della vaccinazione in Calabria è in affanno fin dall’inizio della campagna. L’alibi di accantonare vaccini per la seconda dose non ha senso, visti gli studi effettuati sulla efficacia della prima dose, bisogna cambiare marcia e Spirlì non ci riesce. Il problema vaccinale si inserisce a pieno titolo nel quadro desolante della sanità calabrese, che ha riempito le cronache nazionali, di cui i commissariamenti sono parte integrante del problema, come evidenziato dalle recenti inchieste. L’attenzione del ministro Speranza dovrebbe appuntarsi su una radicale modifica di tutto il sistema organizzativo, farraginoso, pletorico e ingestibile, un ripensamento e uno snellimento della catena di comando secondo criteri più moderni ed efficienti in grado di dare risposte immediate alle necessità”.

Per partecipare, si possono richiedere le credenziali a: [email protected]. L’incontro sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook dell’associazione.