Incidente sulla 106 tra un’auto e un camion, la vettura prende fuoco

L’incidente ha creato disagi per la viabilità. Le persone coinvolte sono riuscite ad uscire dai mezzi in tempo e sono state comunque portate in ospedale

CROTONE – L’incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri sulla strada statale 106 in località Passovecchio nel comune di Crotone. Due i mezzi coinvolti una autovettura ed un camion e l’automobile ha preso fuoco. A bordo i soli conducenti che sono riusciti ad abbandonare gli automezzi autonomamente. I due conducenti feriti in modo lieve, sono stati comunque affidati alle cure del personale sanitario del 118 e successivamente trasferiti in ospedale per ulteriori controlli. L’Intervento dei vigili del fuoco di Crotone è valso all’estinzione dell’incendio ed alla messa in sicurezza delle vetture e del sito. Sul posto polizia stradale per gli adempimenti di competenza.