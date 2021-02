Cade da un ponteggio durante alcuni lavori, muore un operario di 69 anni

Tragedia sul lavoro a Catanzaro dove un operario è morto a seguito di una rovinosa caduta da un’impalcatura

.

CATANZARO – Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, per un operaio di 69 anni, A.M., non c’è stato nulla da fare. L’uomo è morto a seguito delle gravi ferite riportate dopo essere caduto da un ponteggio sul quale si trovava per effettuare dei lavori di manutenzione ad un edificio, nel quartiere Gagliano del capoluogo calabrese. L’uomo è spirato poco dopo l’arrivo dei soccorsi. Sul posto anche la polizia e la Scientifica per i rilievi.