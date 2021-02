FOTO – Montagne di rifiuti abbandonati in pieno centro. Sequestrate 4 discariche abusive

Trovati da carabinieri tonnellate rifiuti di tutti i generi abbandonati nel centro cittadino di Gioia Tauro: dalle carcasse di auto a quelli speciali. Indaga la procura

GIOIA TAURO (RC) – Vere e proprie discariche abusive sono state sequestrate dai carabinieri nel centro cittadino di Gioia Tauro. I militari, in particolare, hanno proceduto al sequestro preventivo di quattro vaste aree comunali, tra le quali il quartiere “Ciambra” e parte di via Asmara. In tali luoghi erano presenti, accatastati da tempo, numerosi cumuli di rifiuti di tutti i tipi: ingombranti, solidi urbani, pericolosi e speciali. Tra questi i carabinieri hanno potuto constatare la presenza di rifiuti domestici provenienti da vicine abitazioni ed esercizi commerciali, rifiuti derivanti da attività produttive di industrie ed aziende (imprese agricole e agro-industriali, di demolizione, costruzione, di lavorazioni artigianali), di macchinari e apparecchiature deteriorate/obsolete come elettrodomestici da cucina e parti di hardware, nonché pneumatici e le immancabili carcasse di veicoli a motore abbandonate e cannibalizzate, in particolare due in via Asmara ed una in via Ciambra.

Ulteriori accertamenti saranno messi in atto per verificare se, in questi ultimi, vi sia ancora la presenza di combustibili ed oli esausti che potrebbero aver inquinato il terreno o, addirittura, le falde acquifere. Il sequestro si è reso necessario per salvaguardare la salute della cittadinanza e dei terreni circostanti dove, tra l’altro, vi è la presenza di numerose coltivazioni agricole. Il sindaco di Gioia Tauro è stato nominato custode dell’area, in attesa degli accertamenti del caso da parte degli organi preposti e delle disposizioni della Procura di Palmi.