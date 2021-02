Incidente sulla statale 106, auto si ribalta vicino ad un supermercato

Due auto sono rimaste coinvolte nell’incidente e una di queste si è ribaltata. Tre le persone a bordo delle vetture

SELLIA MARINA (CZ) – Due auto, Fiat Punto sono rimaste coinvolte in un violento tamponamento, a seguito del quale una delle due, si è ribaltata. Sul posto, sulla Statale 106 nei pressi di un supermercato Eurospin, sono dovute interveniri i vigili del fuoco. Tre i passeggeri a bordo delle auto che sono stati affidati al personale sanitario del 118 per le cure del caso e sono state portate in ospedale con due ambulanze. I vigili del fuoco nel frattempo hanno messo in sicurezza la zona in attesa dell’arrivo del soccorso stradale per la rimozione delle auto. Sul posto anche i carabinieri per gli adempimenti di competenza e il personale Anas per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza. L’incidente ha causato disagi alla viabilità.