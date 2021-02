Tragico incidente auto-moto, una vittima e due feriti

E’ il bilancio del violento incidente stradale avvenuto ieri sera. Nello scontro che ha coinvolto anche una moto ha perso la vita un 45enne

MAMMOLA (RC) – L’impatto è avvenuto ieri sera allo svincolo di Mammola, all’uscita della Jonio-Tirreno, nell’area metropolitana di Reggio Calabria, dove in uno scontro tra una moto ed un’auto, un uomo di 45 anni ha perso la vita. Al momento non è stata chiarita la dinamica dell’impatto tra una moto ed un’autovettura. Ad avere la peggio è stato il conducente della moto che è deceduto sul colpo mentre le due persone nell’auto sono rimaste ferite in modo non grave. Sul posto i vigili del fuoco per mettere in sicurezza i mezzi e i carabinieri per gli accertamenti di rito.