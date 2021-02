Coronavirus, in Calabria +218 nuovi casi. Crescono i contagi nel cosentino

La provincia registra il maggior numero di casi e segna +79. Stabili le terapie intensive mentre calano i ricoveri e diminuiscono i decessi

CATANZARO – Tornano a salire i contagi in Calabria con 218 nuovi contagi (ieri +177) a fronte di 2,439 tamponi processati (ieri erano stati 2.090) che portano il totale dei test 566.590 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Scende il numero dei decessi +2 (ieri erano stati +4) e calano i ricoveri mentre si mantengono stabili le terapie intensive. Con l’incremento odierno, comprese le vittime e i guariti, la Calabria raggiunge i 36.416 casi totali.

A far registrare il maggior numero di casi, oggi, è la provincia di Cosenza con 79 nuovi contagi. Segue il reggino con +68, il vibonese con 45 contagi. Bassi i numeri nel Crotonese che registra +15 e nel Catanzarese +11.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Cosenza: CASI ATTIVI 2.675 (36 in reparto AO di Cosenza; 11 in reparto al presidio di Rossano;1 al presidio ospedaliero di Acri; 4 al presidio ospedaliero di Cetraro; 3 all’Ospedale da Campo; 4 in terapia intensiva, 2.616 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 7.975 (7.693 guariti, 282 deceduti).

Catanzaro: CASI ATTIVI 1.492 (10 in reparto all’AO di Catanzaro; 3 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 4 in reparto all’AOU Mater Domini; 5 in terapia intensiva; 1470 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 3.654 (3.558 guariti, 96 deceduti).

Crotone: CASI ATTIVI 146 (6 in reparto; 140 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 2.616 (2.573 guariti, 43 deceduti).

Vibo Valentia: CASI ATTIVI 493 (12 ricoverati, 481 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 2.870 (2.818 guariti, 52 deceduti).

Reggio Calabria: CASI ATTIVI 1.742 (60 in reparto all’AO di Reggio Calabria; 13 in reparto al P.O di Gioia Tauro; 6 in terapia intensiva; 1.663 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 12.394 (12.202 guariti, 192 deceduti).

Altra Regione o Stato estero: CASI ATTIVI 50 (50 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 309 (309 guariti).