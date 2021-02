Ripristinato il Frecciargento che collega la Calabria a Venezia

“È l’unico collegamento che consente alle località a sud di Paola di raggiungere Roma al mattino potendo rientrare nella stessa giornata con il corrispondente collegamento”, scrive l’Associazione Ferrovie in Calabria

COSENZA – Nel piano di graduale ripristino delle Frecce di Trenitalia, sospese a fasi alterne per l’emergenza Covid-19, anche la Calabria è interessata. Da oggi, infatti, è stato ripristinato il tanto atteso collegamento Frecciargento 9418/9419 Reggio Calabria Centrale – Venezia Santa Lucia. A lanciare la notizia l’Associazione Ferrovie in Calabria.

Un collegamento “tanto atteso non solo in quanto unico collegamento ferroviario tra la Calabria e le città di Ferrara, Padova e Venezia, ma anche e soprattutto in quanto unico collegamento che consente alle località a sud di Paola di raggiungere Roma al mattino, potendo rientrare nella stessa giornata con il corrispondente collegamento in direzione Reggio Calabria”, è scritto nella notte.

“Sperando in primis in un generale miglioramento della situazione sanitaria a livello globale, – conclude l’associazione – auspichiamo alla fine delle pesanti limitazioni ai servizi ferroviari, specie in tema di soppressioni, che in questi mesi hanno contribuito ad accentuare l’isolamento della Calabria, seppur, ovviamente, per forza maggiore”.

Ecco di seguito la traccia oraria della coppia di Frecciargento Reggio Calabria Centrale – Venezia Santa Lucia e ritorno: