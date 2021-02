“Rimpiazzo”, 15 condanne per i componenti del clan Piscopani. Sette le assoluzioni

Ricostruiti circa 26 estorsioni, 9 danneggiamenti e 32 episodi di spaccio. La sentenza del Gup di Catanzaro nei confronti dei componenti clan Piscopisani che volevano rimpiazzare quella dei Mancuso nella gestione degli affari criminali in tutto il comprensorio di Vibo Valentia

.

CATANZARO – Sono 15 le condanne, dai 2 ai 19 anni, e sette le assoluzioni comminate dal gup di Catanzaro Paola Ciriaco nel processo, con rito abbreviato denominato “Rimpiazzo” istruito contro il clan dei Piscopisani che aveva la sua base operativa nella frazione “Piscopio” di Vibo Valentia e voleva rimpiazzare quella dei Mancuso, storicamente dominante sul territorio, nel controllo delle attività illecite in una vasta area comprendente Vibo Valentia ed alcune frazioni. Ed è per questo che la stessa operazione è stata denominata proprio “Rimpiazzo”. Secondo quanto é emerso dalle indagini, condotte dalla Squadra mobile di Vibo Valentia, i “piscopisani” volevano subentrare nella gestione degli affari criminali in tutto il comprensorio di Vibo Valentia, comprendente, oltre al capoluogo, le frazioni Vibo Marina, Porto Salvo e Bivona. Il tentativo dei “piscopisani” di spodestare i Mancuso fu la causa di uno scontro tra i due gruppi che provocò anche alcuni omicidi.

Le accuse contestate sono associazione mafiosa, concorso esterno, estorsione, danneggiamento, armi e spaccio di droga. I magistrati della Dda di Catanzaro, rappresentati in aula dal pm Andrea Mancuso, e gli investigatori della Polizia hanno ricostruito circa 26 estorsioni, 9 danneggiamenti e 32 episodi di spaccio. Il gup ha condannato Giovanni Battaglia, Nazzareno Felice; Nazzareno Fiorillo; Michele Fiorillo; Rosario Fiorillo; Sacha Rosario Andrea Fortuna; Francesco La Bella; Mario Loiacono; Luigi Maccarone; Saverio Merlo; Giuseppe Merlo; il collaboratore di giustizia Raffaele Moscato ; Gaetano Rubino; Michele Suppa. Sono stati assolti Nicola Finelli; Caterina Cutrullà; Francesco Alessandro D’Ascoli; Salvatore Vita; Cosmo Mancuso; Marco Fiorillo; Michele Fiorillo, classe ’86. Il giudice ha stabilito la confisca dei beni già sottoposti a sequestro preventivo nei confronti di Nazzareno Fiorillo e Sacha Rosario Andrea Fortuna.