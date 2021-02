Incendio in un istituto scolastico, non si esclude l’origine dolosa

Le fiamme sono divampate nel pomeriggio di ieri. Non è esclusa l’ipotesi dell’origine dolosa anche se sono in corso altri accertamenti

CATANZARO – I vigili del fuoco di Catanzaro sono intervenuti ieri nel quartiere Aranceto per spegnere l’incendio che ha interessato una struttura adibita ad edificio scolastico. Il rogo ha interessato rifiuti di vario genere, depositati in una stanza dell’edificio scolastico, che si sviluppa su un unico livello e da tempo in disuso.

Dopo le operazioni di spegnimento l’area è stata messa in sicurezza e L’accesso all’edificio, in via precauzionale, è stato interdetto in attesa di ulteriori verifiche tecniche strumentali. Sul posto un funzionario dell’ufficio tecnico del comune di Catanzaro e personale della Polizia di Stato per gli adempimenti di competenza.