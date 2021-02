Fumata bianca, Nicola Irto dice sì alla candidatura alle prossime regionali

Il vicepresidente del consiglio regionale ha sciolto le riserve e ha accettato la proposta da parte del Pd che lo proponeva come candidato alla presidenza

CATANZARO – Il vicepresidente del consigliore regionale Calabria, Nicola Irto, ha sciolto le riserve e ha accettato la proposta da parte del Pd che lo proponeva come candidato alla presidenza della Regione Calabria. Si attende in queste ore l’ufficializzazione della candidatura e la messa a punto dellA strategia elettorale nella corsa alla cittadella.

Una campagna elettorale, quella del consigliere Pd, che – secondo quanto si apprende – sarà improntata all’unità e al dialogo. Solo una partita a carte scoperte svelerà le sue intenzioni nei confronti dell’autocandidato Luigi De Magistris, sceso in campo con la liste civiche di Carlo Tansi.

Chi è Nicola Irto

Nato a Reggio Calabria il 5 gennaio 1982, inizia il suo impegno già da rappresentante degli studenti del Liceo Scientifico Volta di Reggio Calabria in seno alla “Consulta provinciale degli studenti”. Appena conseguita la maturità si iscrive alla Facoltà di Architettura dell’Università Mediterranea dove viene primo eletto al consiglio di Facoltà nel settembre 2002; conseguita la Laurea di primo livello, da studente della Laurea Specialistica nel marzo 2004 viene eletto con circa 2300 preferenze unico rappresentante degli studenti in Senato Accademico. Conseguito il titolo di studio nel 2006 si dedica all’attività di ricerca scientifica e nel 2008 diventa dottorando di ricerca in Pianificazione Territoriale. Nel triennio del dottorato, ha svolto attività di ricerca anche all’estero, a Boston, Barcellona e Bilbao.

Diventa componente del consiglio di amministrazione dell’ADI (Associazione Dottorandi e Dottori di ricerca italiani) e nel giugno 2009 risulta il primo eletto nel consiglio della scuola di dottorato dell’Università Mediterranea. Nell’aprile 2011 è dottore di ricerca con una tesi dal titolo: “La nuova Governance degli enti locali: temi e problemi di programmazione e valutazione”. Ha continuato l’attività di ricerca in ambito urbanistico attraverso diverse pubblicazioni scientifiche. Parallelamente alla vita accademica e di politica universitaria, si iscrive al Partito Popolare Italiano fin da giovanissimo, quindi alla Margherita, partito nel quale è stato il più giovane delegato della Calabria al Congresso Regionale del 2003.

Quando la Margherita si scioglierà per fondare il Partito Democratico, si iscrive al PD sin dalla sua nascita e nel dicembre 2010 viene nominato membro del Coordinamento provinciale di Reggio Calabria del Partito Democratico. Ha fatto parte della commissione nazionale di garanzia dei Giovani Democratici e della commissione regionale di garanzia del Partito Democratico calabrese.

Nel maggio 2011 è eletto consigliere comunale di Reggio Calabria con 1246 preferenze. Il 27 aprile 2014 è stato nominato vicesegretario del PD Calabria. Il 23 novembre 2014 è stato eletto Consigliere Regionale della Calabria nella lista del Partito Democratico con Mario Oliverio Presidente con 12014 preferenze. Il 9 febbraio 2015 è stato eletto Presidente della Commissione Permanente Assetto e utilizzazione del territorio e protezione dell’ambiente (Quarta Commissione) del Consiglio regionale della Calabria. Dal 28 luglio 2015 al 25 marzo 2020 è stato Presidente del Consiglio regionale della Calabria. Dal 7 maggio 2017 è membro della direzione nazionale del Partito Democratico.

Il 26 gennaio 2020 è stato eletto nella circoscrizione Calabria Sud nella lista ‘Partito Democratico’ con 12.568 preferenze, risultando il consigliere in assoluto più votato alle elezioni regionali. Da marzo del 2020 è vicepresidente del Consiglio regionale. Alla seconda legislatura, in quella precedente è stato prima presidente della IV Commissione consiliare “Assetto, Utilizzazione del territorio e Protezione dell’ambiente”, poi, dal 28 luglio 2015 fino alla fine del mandato, Presidente del Consiglio regionale.