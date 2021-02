Spirlì: “vaccini al personale scolastico dalla prossima settimana”. Scuole chiuse e DAD

Il presidente della Regione Calabria, reduce da un incontro con i sindacati della scuola e il leader della Lega Matteo Salvini, fa una sintesi del piano vaccinale che inizierà per i docenti la prossima settimana “le scuole rimangano chiuse per la durata della vaccinazione e sarà attivata la DAD”

COSENZA – “Inizieremo a vaccinare il mondo della scuola da settimana prossima e la vaccinazione si protrarrà per 2 o 3 settimane”. A dirlo è il presidente ff della Regione Calabria Nino Spirlì, in una diretta social, di ritorno da Roma dove ha incontrato i sindacati della scuola e il leader della Lega Matteo Salvini. Al centro della discussione, il piano vaccinale, le infrastrutture e le nuove prospettive per l’ente gestore dell’acqua in Regione. “Abbiano iniziato – ha detto – una proficua interlocuzione con i sindacati. Cominceremo a vaccinare da lunedì o mercoledì. La proposta che ad oggi sembra essere stata condivisa è che le scuole rimangano chiuse per la durata della vaccinazione. Per vaccinare 59 mila operatori serviranno 2-3 settimane con attivazione della Dad. Notizie sulla data di inizio saranno date per tempo”.

“Dovendo raccogliere i pareri di rappresentanti e categorie i tempi si sono allungati, facendo slittare il tutto”, vuole chiarire il presidente tenendo a precisare che “abbiamo deciso di inserire tutto il personale scolastico nelle categorie a rischio della campagna di vaccinazione”. “Ulteriori informazioni sui tempi tecnici e date di inizio vi saranno date per tempo, ci sono degli accordi precisi con i rappresentanti del personale scolastico”. E sulle polemiche createsi attorno ai vaccini Astrazeneca – con un’efficacia clinica al 60% – il presidente smorza i toni specificando che “vengono utilizzati in tutta Europa, non ci sono vaccini di serie A e vaccini di serie B”.

“Non è obbligatorio e viene fatto su richiesta“, prosegue. E sui potenziali effetti collaterali ribadisce: “vi prego, non andate dietro al pettegolezzo da social. “Stiamo organizzando i turni di vaccinazione, appena avremo conferma vi informeremo. I docenti con patologie saranno vaccinati presso gli Hub e saranno monitorati affinché qualsiasi reazione venga presa per tempo”.