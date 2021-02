Dona il midollo al fratellino affetto da leucemia, il gesto d’amore di un bimbo di 5 anni

Enea a soli 5 anni ha donato il midollo per salvare la vita a Salvatore, 7 anni, affetto da una grave forma di leucemia. Sono ore di trepidante attesa per l’esito dell’intervento

MAMMOLA (RC) – L’amore fraterno supera ogni ostacolo e si concretizza nel gesto coraggioso del piccolo Enea che, a soli 5 anni, ha donato il proprio midollo per salvare il fratellino Salvatore, 7 anni, affetto da una grave forma di leucemia. Una storia che arriva da Mammola, nel reggino.

Sono ore di trepidante attesa per i genitori dei due bambini, Jlenia e Francesco, per il risultato del trapianto midollare eseguito, nelle scorse ore, presso l’ospedale pediatrico “Bambin Gesù” di Roma. Solidarietà e commozione sono stati espressi della comunità di Mammola e da tutta la Calabria.

“Un forte abbraccio al nostro piccolo cittadino Vinci Salvatore – scrive dalla sua pagina Facebook il vicesindaco di Mammola, Lorena Ieraci. – L’amministrazione comunale, la chiesa, la scuola, la comunità tutta si stringe in questo giorno, tanto atteso – prosegue. Tutti i mammolesi, e non solo, hanno dimostrato solidarietà, sensibilità e affetto alla famiglia nel portare, con dignità, questa croce dolorosa passando attraverso il tunnel buio della malattia. Oggi, siamo, particolarmente, vicini alla famiglia di Salvatore con la viva speranza che il Signore Gesù illuminerà le menti e guiderà le mani dei medici, affinchè la luce in fondo al tunnel possa trionfare e consentire al bambino di rinascere a nuova vita. Arricchiti da sentimenti genuini di fede, speranza, amore e caparbietà”.