Spirlì: “con Longo ottimi rapporti”. Il commissario: “mai pensato di mollare”

Il presidente facente funzioni della Regione, Spirlì, e il commissario alla Sanità Longo, chiariscono i loro rapporti sottolineando la collaborazione reciproca

CATANZARO – Nessuna lotta tra Spirlì e Longo. Così il presidente ff smentisce alcune voci circolate negli ultimi giorni e lo stesso commissario sottolinea: “non ho mai pensato di gettare la spugna”. “È solo il caso di ricordare che, non più tardi di un mese fa, la Giunta regionale – ha spiegato in una nota Spirlì – su mia proposta, ha messo a disposizione di Longo un intero dipartimento, laddove il Decreto Calabria imponeva la messa in disponibilità di soli 25 dipendenti. Basta solo questa decisione, del tutto inedita in Calabria, per fare crollare tutti i falsi retroscena di queste ultime settimane”.

“La verità – dice ancora il presidente facente funzioni – è che con il commissario Longo si è instaurato fin da subito un rapporto di grande collaborazione, all’insegna del reciproco riconoscimento istituzionale. Dalle vaccinazioni alla gestione generale dell’emergenza Covid, dall’organizzazione del settore sanitario all’erogazione dei servizi, questi primi mesi di confronto e coabitazione hanno prodotto solo buoni risultati. Abbiamo intenzione di non fermarci, nella speranza che certo falso giornalismo e certi falsi scoop cessino di esistere”.

Longo: “Non ho mai pensato di gettare la spugna”

Anche il commissario Guido Longo smentisce sulla possibilità di lasciare il suo incarico “resterò al mio posto fino alla fine del mandato governativo. Di criticità ce ne sono in abbondanza, ma le ho accettate nel momento stesso in cui ho deciso di assumere questo incarico. Sono certo che, dopo questo difficile periodo di transizione, contrassegnato, peraltro, dall’assenza di un Governo nazionale nel pieno delle sue funzioni, la struttura commissariale che ho l’onore di guidare verrà dotata di tutte le risorse necessarie per il suo funzionamento. Servirà del tempo, ma ritengo che, anche grazie alla collaborazione del presidente Spirlì e della Giunta regionale, riusciremo a migliorare tutto il sistema”.