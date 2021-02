Berlusconi ripone fiducia in Roberto Occhiuto: “è lui il candidato per la Calabria”

Forza Italia torna a rivendicare nuovamente il nome dell’onorevole cosentino per la corsa alla presidenza della Regione Calabria dopo essersi riconfermato capogruppo alla Camera

ROMA – Il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi non ha dubbi e torna nuovamente a rivendicare il nome – che da tempo ha in serbo – come candidato per la presidenza alla Regione Calabria: l’onorevole Roberto Occhiuto. Dopo avergli rinnovato piena fiducia quale facente funzioni di capogruppo alla Camera, nei progetti dell’ex cavaliere il fratello del sindaco di Cosenza è l’unico papabile per la Cittadella tanto che il suo nome circolava tra i vertici fozisti subito dopo la morte di Jole Santelli.

Il parlamentare cosentino dovrà fare ora la gincana sul doppio asse locale romano del centrodestra ed attendere le eventuali adesioni e/o gli eventuali veti che potrebbero ostacolarlo nella corsa alla presidenza della Regione.