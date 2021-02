Dal piano di rientro ai servizi territoriali e ospedalieri. La Bruno Bossio incontra Longo

L’incontro alla cittadella regionale chiesto dalla deputata Pd. Al centro del colloquio non solo l’attuazione del piano di rientro dei disavanzi pregressi, ma anche il piano vaccinale, i servizi territoriali ed ospedalieri, la riapertura degli ospedali e la struttura commissariale. La Bruno Bossio “incontro positivo. Condivido la linea di stralciare i debiti pregressi delle Asp”

CATANZARO – “Sono soddisfatta per la interlocuzione che stamani ho avuto con il Commissario regionale della sanità”. È quanto ha affermato la deputata del Pd, Enza Bruno Bossio, a conclusione dell’incontro che ha svolto oggi con Guido Longo nella Cittadella a Catanzaro. “Sono stata io a chiedere – aggiunge la parlamentare – nei giorni scorsi questo incontro. Ho inteso porre all’attenzione del Commissario alcune problematiche relative al funzionamento dei servizi territoriali ed ospedalieri. Al centro del nostro confronto, inevitabilmente, si è posto il tema della previsione e della modalità di attuazione del piano di rientro dei disavanzi pregressi. A questo proposito, condivido la linea che intende seguire il Commissario Longo per pervenire ad una gestione stralcio dei debiti pregressi delle Asp di Reggio Calabria, Catanzaro e Cosenza, che rappresentano oggi la maggiore criticità e che sono di ostacolo alla certificazione della certezza della cifra del debito regionale. Ritengo che, per favorire questo metodo nel procedimento di accertamento e gestione del debito, potrà essere necessario una modifica normativa all’ultima edizione del testo del “Decreto Calabria”, di cui mi farò proponente in sede parlamentare”.

“È stato, altresì, affrontato – prosegue Bruno Bossio – il tema di come attuare efficacemente il piano vaccinale con particolare riferimento all’accordo con i medici di base e alla attivazione delle postazioni negli ospedali e da parte dell’esercito e dei volontari. Alla luce dell’incontro di stamani, mi adopererò come parlamentare affinché sia rapidamente approvato il Piano, inoltrato al Ministero della Salute, per la definizione della rete territoriale, ospedaliera e farmaceutica. L’ approvazione di questo Piano è propedeutica all’avvio dei procedimenti per l’assunzione di una quota considerevole di nuovo personale medico e di operatori sanitari, oggi necessario il miglioramento dei servizi. Non meno importante è stata poi la segnalazione fatta dal Commissario sulle difficoltà di funzionamento della struttura organizzativa commissariale“.

“Per la soluzione celere di questo problema – ha sottolineato la deputata del Pd – la Regione dovrà fare la propria parte e, se necessario, anche a livello ministeriale bisogna assumersi le proprie responsabilità. Va fatta chiarezza, inoltre, sul contingente di personale destinato in Calabria e che Agenas, probabilmente, ha selezionato secondo profili professionali non adeguati al fabbisogno imposto dalla carenza dell’organico regionale. Infine, particolarmente utile è stato il confronto sulla necessità di riapertura di alcuni ospedali di zona, a partire da quelli di Praia a mare, Trebisacce, Cariati, così come immediata deve essere l’attuazione del piano delle Case della salute, che giace nei cassetti da ormai un decennio. A questo fine, mi auguro che il Commissario dell’Asp di Cosenza, Vincenzo La Regina, si impegni a riconfermare il Piano operativo che prevede il finanziamento, che con delibera aziendale numero 646, approvata nel mese di agosto dello scorso anno, è stato finalizzato alla realizzazione, tra gli altri interventi, della casa della salute di Amantea”.