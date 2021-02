(FOTO – VIDEO) Calabria al gelo. Bufere di neve in Sila, vento forte e danni sulla costa

Intense nevicate in Sila con temperature glaciali, forte vento soprattutto sulle coste joniche con alberi e insegne abbattuti, tetti scoperchiati e auto danneggiate. Diversi gli interventi dei vigili del fuoco

COSENZA – Il gelo siberiano, che dovrebbe iniziare ad attenuarsi dalla giornata di domani, al momento continua a tenere in scacco su tutta la Calabria, con temperature polari, forti raffiche di vento e neve che questa mattina è caduta a anche lungo tutti i versanti jonici a livello del mare, ma anche nell’entroterra sia della provincia di Cosenza, che in quella di Catanzaro e Crotone. In Sila vere e proprie tormente di neve stanno imperversando dalla notte, anche se un miglioramento è atteso nelle prossime ore. La coltre bianca ha già superato i 20 cm a valle e oltre i 70 sulle cime più alte. Al momento la situazione relativa alla viabilità rimane sotto controllo e non si registrano particolari disagi lungo la Statale 107. Il problema nelle prossime ore è rappresentato però dal ghiaccio: in montagna le temperature rimangono glaciali e si va dai -6 di Camigliatello e Lorica ai -10 a Monte Curcio e Botte Donato. E dove non nevica, sono le fortissime raffiche di vento, di tramontana e grecale, a creare grossi disagi, soprattutto nel crotonese dove sono diversi i danni registrati.

Dalle prime luci dell’alba i vigili del fuoco hanno effettuato una ventina di interventi mentre si susseguono le richieste da parte dei cittadini. In particolare per insegne pericolanti, alberi divelti, autovetture danneggiate dalla caduta di cartelloni, ma anche incendi di canne fumarie e caldaie e tetti scoperchiati dalle raffiche.

In particolare una tettoia in lamiera, posta su un palazzo, a causa delle forti raffiche si è abbattuta su alcune auto in sosta nel parcheggio antistante la stessa via. I soccorritori hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona mentre si sta verificando se la tettoia fosse autorizzata. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri. Un altro intervento si è reso necessario in un’altra zona della città dove si è verificata la caduta di pezzi di cornicione. Anche questa zona è stata posta in sicurezza. Al momento non si registrano danni a persone. Proprio le condizioni atmosferiche e il vento che continua ad imperversare, rendono il lavoro ancora più difficile e complesso. Le previsioni, almeno fino alla serata, non sono in miglioramento, quindi il consiglio alla popolazione è quello di limitare le uscite, non sostare sotto alberi o insegne e stare molto attenti agli ingombri stradali improvvisi.