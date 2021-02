Temperature polari e neve anche sul mare, scuole chiuse a San Giovanni in Fiore

Nevica in Calabria anche sulle località di mare. Sui rilievi silani le temperature sono scese sotto i 10 gradi. Fiocchi da Crotone a Catanzaro e scuole chiuse in molti comuni

CATANZARO – Temperature in picchiata nelle ultime ore in Calabria e la neve è caduta persino sulle località di mare della fascia ionica centro settentrionale. Precipitazioni nevose anche a Crotone, dove si è leggermente imbiancato il litorale, e a Catanzaro e lungo tutti i centri della costa. La neve è iniziata a cadere già dalle prime ore di oggi ma senza creare, al momento, disagi significativi.

Più consistenti le nevicate in Sila dove il termometro, in alcune località, ha superato i -13 e nei centri dell’interno pedemontano tra il Crotonese e il Catanzarese. Le scuole di ogni ordine e grado sono chiuse nella Presila Catanzarese. Al momento continua a nevicare ma secondo le previsioni la situazione dovrebbe migliorare già dalle prossime ore. Non si segnalano, per ora, particolari problemi per la circolazione stradale. A San Giovanni in Fiore il sindaco, Rosaria Succurro, ha chiuso gli istituti scolastici per garantire l’incolumità degli alunni.