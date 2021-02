Momenti di apprensione per un giovane disperso per diverse ore in Sila

Il giovane di 27 anni si era perso in Sila nei pressi di Villaggio Mancuso. Dopo 4 ore di ricerche, il ragazzo è stato ritrovato in località Roncino in discreto stato, anche se presentava i primi sintomi di ipotermia

TAVERNA (CZ) – Dopo 4 ore di ricerche è stato ritrovato sano e salvo, intorno alle 22, il 27enne che si era perso nel Comune di Taverna nei pressi di Villaggio Mancuso in Sila. Dopo l’allarme, nella serata di ieri, i carabinieri di Soveria Mannelli, hanno allertato li uomini del il Soccorso Alpino e Speleologico per avviare le ricerche in una zona innevata e con temperature polari. Immediatamente, una squadra della stazione Catanzaro si è recata sul posto. Per ottenere la geolocalizzazione, si è proceduto all’attivazione del servizio SMS Locator per la localizzazione del telefono del giovane che veniva contattato. Ma, purtroppo, la mancanza della rete dati non consentiva di recuperare le coordinate. Allestita la postazione di coordinamento delle ricerche (CCR), le prime squadre si sono mosse sul territorio anche con il supporto di una Unità Cinofila da ricerca giunte da Camigliatello. Nel frattempo, considerata la temperatura rigida (-7C), altri tecnici delle stazioni limitrofe del CNSAS (Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico) sono partite per la zona delle ricerche. Sul posto, agli uomini del Soccorso Alpino, i Carabinieri Forestali, i Vigili del fuoco e il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza. Alla fine, dopo circa 4 ore di ricerche, il ragazzo è stato ritrovato in località Roncino in discreto stato, anche se presentava i primi sintomi di ipotermia. Accompagnato al CCR, è stato visitato da sanitari presenti del Soccorso Alpino