Covid 19: in lieve risalita i positivi in Calabria, un nuovo decesso a Cosenza

In Calabria oggi si rilevano 237 nuovi positivi al Covid 19. Due persone sono decedute nelle ultime 24 ore che portano il totale da inizio pandemia a 642



CATANZARO – Numeri in lieve risalita in Calabria relativamente all’epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute. Sono infatti 237 i nuovi casi di contagio rispetto ai 155 del bollettino regionale di ieri e due i decessi, uno dei quali nel territorio di Cosenza, l’altro si registra a Catanzaro. I decessi da inizio pandemia salgono a 642. Sono stati eseguiti nelle ultime 24 ore 2.479 tamponi e sono 2.444 i nuovi soggetti testati. In Calabria oggi sono 6.717 i casi attivi e dagli ultimi dati cresce anche il numero dei guariti (+311).

Per quanto riguarda la suddivisione territoriale dei nuovi casi di contagio il maggior numero arriva ancora una volta dalla provincia di Reggio Calabria dove si contano 109 nuovi positivi. Segue il territorio di Cosenza con 66 nuovi casi di positività al Covid, 16 dalla provincia di Catanzaro, 11 se ne contano e 35 a Vibo Valentia.

– Cosenza

CASI ATTIVI 2.623 (48 in reparto Azienda ospedaliera di Cosenza; 14 in reparto al presidio di Rossano;3 al presidio ospedaliero di Acri; 5 al presidio ospedaliero di Cetraro; 7 all’ospedale da Campo; 8 in terapia intensiva, 2.538 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 7.720 (7.447 guariti, 273 deceduti).

– Catanzaro

CASI ATTIVI 1.624 (11 in reparto all’Azienda ospedaliera di Catanzaro; 6 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 2 in reparto all’Azienda ospedaliera universitaria Mater Domini; 6 in terapia intensiva; 1.599 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 3.464 (3.370 guariti, 94 deceduti).

– Crotone

CASI ATTIVI 127 (12 in reparto; 115 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 2.571 (2.528 guariti, 43 deceduti).

– Vibo Valentia

CASI ATTIVI 378 (12 ricoverati, 366 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 2.748 (2699 guariti, 49 deceduti).

– Reggio Calabria

CASI ATTIVI 1.915 (82 in reparto all’Azienda ospedaliera di Reggio Calabria; 15 in reparto al presidio ospedaliero di Gioia Tauro; 8 in terapia intensiva; 1.810 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 11.756 (11.573 guariti, 183 deceduti).