Movimento Pro Vita&Famiglia contro Falcomatà: “L’unica vera violenza è la censura”

Il Movimento Pro Vita & Famiglia risponde al post del sindaco Falcomatà che ha annunciato la rimozione di alcuni manifesti anti aborto affissi a Reggio

REGGIO CALABRIA – ” Questa mattina il sindaco Falcomatà ha commentato sul suo profilo fb i manifesti di PVF apparsi in città esprimendo la volontà di volerli rimuovere”. Al post del sindaco ha risposto sempre su Facebook il Movimento, e lo riportiamo di seguito: “Spiace notare la reazione del sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, ai nostri manifesti recanti la semplice scritta: “il corpo di mio figlio non è il mio corpo, sopprimerlo non è la mia scelta #StopAborto!”.

“Spiace perché il commento del sindaco non entra nel merito della questione sollevata dal manifesto ma sposta la discussione dalla liceità dell’aborto alla libertà d’espressione. Spiace perché il sindaco, per il ruolo istituzionale che riveste, dovrebbe invece farsi garante delle libertà costituzionali di tutti, fra cui il diritto inviolabile alla libertà di espressione. L’unica vera violenza è la censura”.