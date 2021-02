Deciso calo dei nuovi contagi in Calabria. Da ieri “solo” +115 casi in più e 2 vittime

Rallentano in modo significativo i nuovi contagi da coronavirus in Calabria, a fronte di poco più di 2.400 tamponi processati. Calano le vittime con due decessi da ieri (uno a Cosenza) e scendono ancora gli attualmente positivi. Restano stabili invece i ricoveri

.

COSENZA – Decisa diminuzione dei nuovi contagi da coronavirus in Calabria, nel giorno in cui i dati del nuovo monitoraggio dell’ISS confermano la zona gialla e un indice RT identico a quello della scorsa settimana (0.81) anche se resta alta l’attenzioni per le mutazioni del virus. Restano stabili i ricoveri mentre tornano a scendere le vittime. Il nuovo bollettino giornaliero del dipartimento salute conta oggi +115 nuovi positivi (ieri erano stati +198) con un numero ancora stabile di tamponi analizzati (sia molecolari che antigenici). Ne sono stati processati 2.425 (ieri erano stati 2.660) che portano il totale dei test a 549.098. Con l’incremento odierno nella nostra Regione, comprese le vittime e i guariti, la Calabria raggiunge i 35.048 casi totali. È sempre la provincia di Reggio Calabria fa registrare il maggior incremento giornaliero con +61 casi e per il terzo giorno di fila ancora in diminuzione. Segue la provincia di Cosenza che registra un ulteriore calo dei casi rispetto a ieri: sono +25 contagi (ieri erano +48). Numeri molto bassi, invece, nelle province di Catanzaro (+20 l’incremento odierno), in quella di Crotone che oggi fa segnare un aumento di 8 nuovi casi mentre nella provincia di Vibo si conta un solo nuovo contagio.

Scendono ancora i positivi. Calano anche i decessi

Analizzando i dati e i numeri sul contagio in Calabria, compresi i residenti e le persone da fuori regione, cotinua a scendere il numero di persone attualmente positive: sono in totale 6.793 i casi attivi al momento, 171 in meno rispetto a ieri. Il numero dei guariti sale in totale a 27.615, con un aumento di 285 persone in più rispetto da ieri. Torna a scendere il dato sui decessi. Sono due le vittime accertate nelle ultime 24 ore, che portano il totale dei morti a 640: uno a Cosenza e uno a Reggio Calabria.

Stabili i ricoveri

Resta stabile il dato dei posti letto occupati nei reparti covid mentre cala nelle unità nelle terapie intensive. Negli ospedali calabresi ad oggi ci sono 247 persone in totale. Di queste, 224 sono nei reparti di malattie infettive (+1) e 23 in terapia intensiva (-2). Infine scende a 6.546 il numero di persone in isolamento domiciliare, 170 in meno rispetto a ieri. Di questi 50 sono di altra Regione o Stato estero. Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 159.

Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti:

Cosenza

2.651 (50 in reparto Azienda ospedaliera di Cosenza; 14 in reparto al presidio di Rossano;4 al presidio ospedaliero di Acri; 5 al presidio ospedaliero di Cetraro; 7 all’ospedale da Campo; 8 in terapia intensiva, 2563 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 7.626 (7354 guariti, 272 deceduti)

Catanzaro

CASI ATTIVI 1.610 (13 in reparto all’Azienda ospedaliera di Catanzaro; 6 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 3 in reparto all’Azienda ospedaliera universitaria Mater Domini; 6 in terapia intensiva; 1582 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 3.462 (3.369 guariti, 93 deceduti)

Crotone

CASI ATTIVI 134 (11 in reparto; 123 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 2.553 (2510 guariti, 43 deceduti)

Vibo Valentia

CASI ATTIVI 425 (14 ricoverati, 411 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 2.666 (2617 guariti, 49 deceduti)

Reggio Calabria

CASI ATTIVI 1.923 (82 in reparto all’Azienda ospedaliera di Reggio Calabria; 15 in reparto al presidio ospedaliero di Gioia Tauro; 9 in terapia intensiva; 1.817 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 11.639 (11456 guariti, 183 deceduti)

Altra Regione o stato estero: CASI ATTIVI 50 (50 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 270 (270 guariti)