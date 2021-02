Irrompe il gelo dalla Russia. Nel cosentino piogge e neve a quote basse, allerta gialla

Atteso da domani un peggioramento delle condizioni meteo per l’arrivo di una perturbazione che porterà rovesci, temporali e neve a quote collinari sull’alta Calabria, con quota neve in calo nel pomeriggio sera. Seguiranno due giorni di gelo intenso. Allerta gialla della protezione civile impegnata sul territorio per effettuare il monitoraggio delle situazioni più critiche.

COSENZA – Tra meno di 12 ore il vento gelido proveniente dagli Urali, farà irruzione anche sulla Calabria mentre in queste ore sono le regioni di nord est e quelle del versante Adriatico a sentire i primi effetti dell’ondata di aria gelida che, rispetto a qualche giorno fa, risulta di molto ridimensionata nella durata, visto che con molta probabilità già da martedì le temperature torneranno a risalire con il gelo relegato su Grecia e Turchia. In concomitanza con il suo ingresso, giungerà anche una perturbazione atlantica che scenderà verso le regioni del Centro-Sud dove l’aria gelida di matrice artico-continentale (tra le più fredde e con caratteristiche di omotermia) darà vita a un vortice ciclonico in traslazione verso Sud/Est. Tra la tarda notte e le prime ore di domani, la perturbazione avrà raggiunto anche la nostra regione dando luogo a rovesci, temporali e piogge anche di moderata intensità.

Nella prima parte della mattina la neve è attesa solo a quote medio/alte (800-900 metri). Poi, man mano che l’aria fredda si propagherà sempre più verso sud, la quota neve scenderà fino 300/400 metri nella zona del Pollino, 500/600 metri nella zona della Valle del Crati in ulteriore discesa entro la sera. Quote più alte su Serre Vibonesi e Aspromonte, con quota neve sui 600/700 metri entro sera. Gli effetti della perturbazione tenderanno ad esaurirsi sui versanti tirrenici e nelle zone interne già dalla serata di domani, mentre le zone del versante jonico saranno ancora interessate da precipitazioni che risulteranno nevose a quote basse. Domenica e lunedì saranno due giornate di ghiaccio, con le minime che scenderanno sotto zero anche in pianura, mentre in Sila facilmente si scenderà anche di 10 gradi sotto zero. Domenica attese ancora precipitazioni nevose fino a quote di pianura solo sui versanti orientali ma in via di esaurimento.

Allerta gialla della protezione civile

La protezione civile regionale ha emesso un bollettino di allerta meteo gialla per tutta la giornata di domani. Protezione Civile già impegnata sul territorio per effettuare il monitoraggio delle situazioni più critiche. E’ scattata anche la rete di solidarietà per aiutare le persone che si trovano in difficoltà e che non hanno un posto stabile dove ripararsi. Su richiesta del sindaco del Comune di Catanzaro la Protezione Civile ha disposto l’invio di alcuni posti letto e coperte destinate al centro di accoglienza di viale Pio X che saranno destinati ai senzatetto della città. Si tratta di un intervento a tutela delle persone fragili che, in ogni circostanza e soprattutto in presenza di situazioni emergenziali, devono sentire la vicinanza delle Istituzioni.