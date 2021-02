Scendono i nuovi contagi in Calabria (+198), ma da ieri altre 6 vittime. Giù i ricoveri

Torna a scendere il numero dei nuovi contagi da coronavirus in Calabria, a fronte di poco più di 2.600 tamponi processati. Calano ancora gli attualmente positivi e i ricoveri, mentre torna a salire il dato sui decessi con 6 vittime in più.

COSENZA – Dopo tre giorni di numeri in costante aumento, tornano a diminuire i nuovi contagi da coronavirus in Calabria, nel giorno in cui, però, cresce l’attenzioni anche nella nostra regioni per le mutazioni del virus dopo i primi casi di variante inglese riscontrati nel cosentino. Risale, invece, il numero delle vittime con altre 6 decessi da ieri, mentre si registra una decisa diminuzione nel numero dei posti letto occupati. Il nuovo bollettino giornaliero del dipartimento salute conta oggi +198 nuovi positivi (ieri erano stati +214) con un numero stabile di tamponi analizzati (sia molecolari che antigenici). Ne sono stati processati 2.660 (ieri erano stati 2.569) che portano il totale dei test a 546.673. Con l’incremento odierno nella nostra Regione, comprese le vittime e i guariti, la Calabria raggiunge i 34.933 casi totali. La provincia di Reggio Calabria fa registrare il maggior incremento giornaliero con +80 casi ma in diminuzione rispetto a ieri. Dai che invece continuano a salire nella provincia di Vibo Valentia che oggi registra un incremento di +49 contagi. Segue la provincia di Cosenza che registra un calo dei casi rispetto a ieri: sono +48 contagi (ieri erano +67). Numeri sempre bassi, invece, nelle province di Catanzaro (+13 l’incremento odierno) e in quella di Crotone che oggi fa segnare un aumento di 8 nuovi casi.

Risalgono i decessi: sei vittime, una a Cosenza

Analizzando i dati e i numeri sul contagio in Calabria, compresi i residenti e le persone da fuori regione, cotinua a scendere il numero di persone attualmente positive: sono in totale 6.964 i casi attivi al momento, 253 in meno rispetto a ieri. Il numero dei guariti sale in totale a 27.331, con un aumento di 445 persone in più rispetto da ieri. Torna a salire il dato sui decessi. Sono sei le vittime accertate nelle ultime 24 ore, che portano il totale dei morti a 638: quattro a Vibo Valentia, una a Cosenza, una a Catanzaro

Tornano a scendere i ricoveri

Continua scendere il dato dei posti letto occupati nei reparti covid e da ieri anche nelle unità nelle terapie intensive. Negli ospedali calabresi ad oggi ci sono 248 persone in totale. Di queste, 223 sono nei reparti di malattie infettive (-12) e 25 in terapia intensiva (-2). Infine scende a 6.716 il numero di persone in isolamento domiciliare, 239 in meno rispetto a ieri. Di questi 50 sono di altra Regione o Stato estero. Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 159.

Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti:

Cosenza

CASI ATTIVI 2.729 (49 in reparto Azienda ospedaliera di Cosenza; 15 in reparto al presidio di Rossano; 4 al presidio ospedaliero di Acri; 5 al presidio ospedaliero di Cetraro; 7 all’ospedale da Campo; 8 in terapia intensiva, 2.641 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 7.522 (7251 guariti, 271 deceduti).

Catanzaro

CASI ATTIVI 1.635 (14 in reparto all’Azienda ospedaliera di Catanzaro; 6 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 4 in reparto all’Azienda ospedaliera universitaria Mater Domini; 6 in terapia intensiva; 1605 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 3.418 (3.325 guariti, 93 deceduti)

Crotone

CASI ATTIVI 132 (11 in reparto; 121 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 2.547 (2.504 guariti, 43 deceduti)

Vibo Valentia

CASI ATTIVI 454 (13 ricoverati, 441 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 2.636 (2.587 guariti, 49 deceduti)

Reggio Calabria

CASI ATTIVI 1.964 (79 in reparto all’Azienda ospedaliera di Reggio Calabria; 16 in reparto al presidio ospedaliero di Gioia Tauro; 11 in terapia intensiva; 1.858 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 11.537 (11.355 guariti, 182 deceduti)

Altra Regione o stato estero: CASI ATTIVI 50 (50 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 270 (270 guariti)