Intesa tra Confindustria Cosenza e Unical su innovazione e sistema imprenditoriale

Martedì sarà siglato un protocollo d’intesa tra Confindustria Cosenza e Università della Calabria per la diffusione dell’innovazione e la valorizzazione del sistema imprenditoriale

COSENZA – L’accordo sarà presentato martedì 16 febbraio 2021 alle ore 11 e ha l’obiettivo di rafforzare le modalità di collaborazione per mettere in rete e valorizzare le competenze e le esperienze imprenditoriali, di ricerca e di innovazione presenti sul territorio. La firma avverrà martedì prossimo 16 febbraio, nel corso di una conferenza online, con inizio alle ore 11. Confindustria Cosenza e Unical, attraverso il suo incubatore TechNest, si impegneranno a collaborare in attività e programmi per favorire azioni come:

– la realizzazione di progetti di innovazione per le imprese mediante l’apporto di conoscenze da parte di startup innovative e gruppi di ricerca;

– la nascita e lo sviluppo di startup innovative attraverso l’impiego di competenze manageriali e di mercato;

– l’accesso a finanziamenti privati da parte delle startup anche tramite accordi con operatori specializzati (Banche, Fondi di seed e venture capital, investitori privati, ecc.).

Le azioni previste dal Protocollo, di durata quinquennale, partiranno subito con le prime attività già concordate e che saranno illustrate nel corso della conferenza. Si tratta delle iniziative: “Sportello startup” che prevede assistenza e servizi gratuiti da parte degli uffici di Confindustria Cosenza a favore delle imprese dell’incubatore TechNest dell’Unical; coinvolgimento di Confindustria Cosenza nei percorsi di formazione d’impresa Unical come il “Contamination Lab”; “Adotta una startup” che consiste in servizi di mentorship per startup innovative, da costituire o già costituite, grazie al coinvolgimento di imprenditori esperti; webinar su Industria 4.0 tenuti da startup e spin-off Unical per le aziende del sistema Confindustria.

Interverranno il presidente di Confindustria Cosenza Fortunato Amarelli, il Magnifico Rettore dell’Università della Calabria Nicola Leone mentre i lavori, moderati dal direttore di Confindustria Cosenza, Rosario Branda. Previste le testimonianze di spin off e start up dell’Unical, a cura di Carmine Maletta dell’impresa “2SMArtEST” e di Giuseppe Luci per “MediCal”.