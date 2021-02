Corona e i soldi per la casa al pregiudicato calabrese “nessun riciclaggio”

L’ex re dei paparazzi di fronte ai giudici del Tribunale di Locri in qualità di teste assistito nei confronti di due suoi ex collaboratori. Assente l’ex moglie Nina Moric multata per non essersi presentata al processo

LOCRI (RC) – “I soldi per comprare la casa a Milano, in via Cristoforis, erano soldi leciti e provenivano dalla società Fenice srl e non da altre società. Dietro il pagamento della caparra, circa 200 mila euro, non esiste alcun tentativo di riciclaggio di denaro”. A sostenerlo, in videoconferenza, è stato Fabrizio Corona, deponendo, in qualità di teste assistito, davanti ai giudici del Tribunale di Locri.

Corona ha detto di trovarsi, per via di una condanna inflittagli in un altro processo, agli arresti domiciliari per motivi di salute.

L’ex “re dei paparazzi” ha deposto nel processo a carico, tra l’altro, di due suoi amici ed ex collaboratori, l’avvocato Tommaso Delfino e Marco Bonato, entrambi imputati per riciclaggio in relazione ad una parte di denaro che circa 10 anni fa sarebbe stata utilizzata, appunto, per acquistare l’appartamento di via Cristoforis a Milano. Casa – in cui viveva Corona – del valore di circa 2,5 milioni di euro e da più di un anno sottoposta a sequestro dall’autorità giudiziaria milanese.

Secondo l’accusa soldi al pregiudicato Gallo

Il rogito per l’acquisto dell’immobile a Milano, secondo l’accusa, è stato effettuato a Locri e i soldi, suddivisi in 22 assegni circolari versati da uno dei due collaboratori di Corona su delega dello stesso ex “re dei paparazzi”, ai due ex proprietari della casa milanese, Pasquale Ceravolo e Giuseppina Gallo, presunti venditori “fittizi” i quali a loro volta avrebbero girato le somme, sempre in base a quanto sostenuto dall’accusa, “al pregiudicato calabrese, Vincenzo Gallo, che appare così il beneficiario finale del pagamento”.

Non presentandosi in udienza, i giudici del Tribunale di Locri hanno inflitto una multa di 400 euro alla modella e showgirl, ex moglie di Corona, Nina Moric e deciso l’accompagnamento coatto della stessa nella prossima udienza del processo fissata per l’8 aprile prossimo.