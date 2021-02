Nuovo aumento dei contagi in Calabria (+214), ma scendono vittime e ricoveri

Ancora un lieve aumento dei contagi da coronavirus in Calabria, a fronte di poco più di 2.500 tamponi processati. Tornano a diminuire i ricoveri e anche le vittime con 2 decessi nelle ultime 24 ore. Preoccupano alcuni focolai nel vibonese: 45 positivi a Gerocarne e Briatico diventa zona rossa

.

COSENZA – Per il terzo giorno consecutivo si registra un leggero aumento dei contagi da coronavirus in Calabria, con la provincia di Reggio Calabria che continua a registrare una media di quasi 100 nuovi casi al giorno. Contagi che tornano a risalire nel cosentino, mentre ci sono alcuni comuni nella provincia di Vibo Valentia che restano monitorati per l’aumento di positivi. Il comune di Briatico è stato dichiarato zona rossa con un’apposita ordinanza che il sindaco Lidio Vallone ha firmato stamani, nella quale istituisce provvedimenti più restrittivi alla circolazione all’interno della città. Ad oggi, sono circa una decina i positivi al test rapido. Risultati che dovranno essere confermati nelle prossime ore dal tampone molecolare. Altri casi sono stati invece già validati”. Si amplia, intanto, anche il focolaio nel territorio di un altro centro del vibonese, Gerocarne. A preoccupare in particolare è la frazione Sant’Angelo, dove le persone affette dal virus ora sono 45. I risultati dei tamponi molecolari, infatti, hanno accertato un incremento di 15 casi circa, rispetto al dato dei giorni scorsi. A questi si aggiungono altri 6 contagi, riscontrati nel centro di Gerocarne, per un totale complessivo dell’intero territorio comunale di 51 persone positive.

Risalgono i nuovi casi nel cosentino

Intanto nuovo bollettino giornaliero del dipartimento salute conta oggi +214 nuovi positivi (ieri erano stati +188) con un aumento stabile di tamponi analizzati (sia molecolari che antigenici). Ne sono stati processati 2.569 (ieri erano stati 2.634) che portano il totale dei test a 544.013. Con l’incremento odierno nella nostra Regione, comprese le vittime e i guariti, la Calabria raggiunge i 34.735 casi totali. La provincia di Reggio Calabria fa registrare il maggior incremento giornaliero con +91 casi, seguita sempre da quella di Cosenza che registra un nuovo incremento di casi rispetto a lunedì: sono +67 contagi (ieri erano +25). Salgono ancora nella provincia di Vibo Valentia con +25 contagi così come in quella di Catanzaro che conta oggi un aumento di +26 casi. Infine, nella provincia di Crotone sono +5 i nuovi positivi.

Da ieri due vittime, una a Cosenza

Analizzando i dati e i numeri sul contagio in Calabria, compresi i residenti e le persone da fuori regione, scendere il numero di persone attualmente positive: sono in totale 7.217 i casi attivi al momento, appena 5 in meno rispetto a ieri. Il numero dei guariti sale in totale a 26.886, con un aumento di 221 persone in più rispetto da ieri. Torna a scendere il dato sui decessi. Sono 2 le vittime accertate, che portano il totale dei morti a 632: una a Cosenza e una a Catanzaro

Tornano a scendere i ricoveri

Torna a scendere anche il dato dei posti letto occupati nei reparti covid, mentre risale di tre unità nelle terapie intensive. Negli ospedali calabresi ad oggi ci sono 262 persone in totale. Di queste, 235 sono nei reparti di malattie infettive (-8) e 27 in terapia intensiva (+3). Infine scende a 6.955 il numero di persone in isolamento domiciliare, 4 in meno rispetto a ieri. Di questi 50 sono di altra Regione o Stato estero. Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 121.

Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti:

Cosenza

CASI ATTIVI 2.867 (50 in reparto Azienda ospedaliera di Cosenza; 15 in reparto al presidio di Rossano;4 al presidio ospedaliero di Acri; 5 al presidio ospedaliero di Cetraro; 6 all’ospedale da Campo; 9 in terapia intensiva, 2.778 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 7.335 (7065 guariti, 270 deceduti)

Catanzaro

CASI ATTIVI 1.716 (17 in reparto all’Azienda ospedaliera di Catanzaro; 6 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 9 in reparto all’Azienda ospedaliera universitaria Mater Domini; 6 in terapia intensiva; 1678 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 3.325 (3.233 guariti, 92 deceduti).

Crotone

CASI ATTIVI 128 (11 in reparto; 117 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 2.543 (2.500 guariti, 43 deceduti)

Vibo Valentia

CASI ATTIVI 476 (14 ricoverati, 462 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 2.565 (2520 guariti, 45 deceduti)

Reggio Calabria

CASI ATTIVI 1.980 (83 in reparto all’Azienda ospedaliera di Reggio Calabria; 15 in reparto al presidio ospedaliero di Gioia Tauro; 12 in terapia intensiva; 1.870 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 11.441 (11.259 guariti, 182 deceduti)

Altra Regione o stato estero: CASI ATTIVI 50 (50 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 270 (270 guariti)