Ferrovie, Vono: “l’altà velocità al Sud resta una chimera”

CATANZARO – “L’alta velocità ferroviaria per il nostro #Sud resta, per ora, una chimera“. Lo afferma, in una nota, la senatrice Gelsomina Vono, di Italia Viva. “È evidente – aggiunge la parlamentare – che, nei prossimi giorni, ci sarà un grande lavoro da fare: ripensare completamente le strategie di investimento per le #infrastrutture del #mezzogiorno che, allo stato dell’arte, non sono soddisfacenti per uno #sviluppo reale del territorio.

“Gli investimenti, emersi in audizione, della dottoressa Vera Fiorani e dell’ingegnere Filippo Palazzo, – prosegue – rispettivamente commissari in pectore per il potenziamento della direttrice ferroviaria Salerno- Reggio Calabria e per la realizzazione AV/AC Palermo-Catania, servono per un potenziamento della linea attuale che garantirebbe un’alta velocità -fittizia- tra i 160 e i 200 Km/h”.