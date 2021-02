In Calabria da ieri +188 contagi e 5 vittime. Tornano a salire i ricoveri

Nuovo aumento dei contagi da coronavirus in Calabria ma con un incremento di tamponi effettuati, poco più di 2.600. Tornano a risalire le vittime con 5 decessi nelle ultime 24 ore, due a Cosenza. Risale il numero dei ricoveri

.

COSENZA – Ancora un leggero aumento dei contagi da coronavirus in Calabria (con un aumento dei tamponi) dove tornano a risalire anche le vittime, con 5 decessi registrati nelle ultime 24 ore. E torna a risale anche il numero dei ricoveri nei reparti covid. Il nuovo bollettino giornaliero del dipartimento salute conta oggi +188 nuovi positivi (ieri erano stati +142) con un aumento da ieri dei tamponi analizzati (sia molecolari che antigenici). Ne sono stati processati 2.634 (ieri erano stati 1.733) che portano il totale dei test a 541.444. Con l’incremento odierno nella nostra Regione, comprese le vittime e i guariti, la Calabria raggiunge i 34.521 casi totali. Ancora una volta è la provincia di Reggio Calabria a far registrare il maggior incremento giornaliero con +118 casi, seguita sempre da quella di Cosenza che registra però una diminuzione dei nuovi casi rispetto a lunedì: sono +25 contagi (ieri erano +42). Salgono ancora nella provincia di Vibo Valentia con +24 contagi mentre dopo diversi giorni con numeri molto bassi a Crotone si contano +13 casi. Infine, nella provincia di Catanzaro sono +8 i nuovi positivi.

Scendono ancora i casi attivi, risalgono le vittime

Analizzando i dati e i numeri sul contagio in Calabria, compresi i residenti e le persone da fuori regione, continua a scendere il numero di persone attualmente positive: sono in totale 7.222 i casi attivi al momento, 342 in meno rispetto a ieri. Questo perchè il numero dei guariti sale in totale a 26665, con un aumento di 521 persone in più rispetto da ieri. Dopo la diminuzione di ieri torna a risalire il dato sui decessi. Sono 5 le vittime accertate, che portano il totale dei morti a 630: due a Cosenza, due a Reggio Calabria e uno a Vibo Valentia.

Tornano a risalire i ricoveri

Risale il dato dei posti letto occupati nei reparti covid, mentre scende di un’unità nelle terapie intensive. Negli ospedali calabresi ad oggi ci sono 267 persone in totale. Di queste, 243 sono nei reparti di malattie infettive (+9) e 24 in terapia intensiva (-1). Infine scende a 6.959 il numero di persone in isolamento domiciliare, 346 in meno rispetto a ieri. Di questi 50 sono di altra Regione o Stato estero. Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 113.

Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti:

Cosenza

CASI ATTIVI 2.860 (55 in reparto AO di Cosenza; 15 in reparto al presidio di Rossano; 4 al presidio ospedaliero di Acri; 5 al presidio ospedaliero di Cetraro; 7 all’Ospedale da Campo; 8 in terapia intensiva, 2.766 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 7.275 (7.006 guariti, 269 deceduti).

Catanzaro

CASI ATTIVI 1.746 (19 in reparto all’AO di Catanzaro; 7 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 9 in reparto all’AOU Mater Domini; 5 in terapia intensiva; 1.706 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 3.269 (3.178 guariti, 91 deceduti)

Crotone

CASI ATTIVI 128 (10 in reparto; 118 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 2.538 (2.495 guariti, 43 deceduti)

Vibo Valentia

CASI ATTIVI 482 (14 ricoverati, 468 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 2.534 (2.489 guariti, 45 deceduti)

Reggio Calabria

CASI ATTIVI 1.960 (86 in reparto all’AO di Reggio Calabria; 12 in reparto al P.O di Gioia Tauro; 11 in terapia intensiva; 1.851 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 11.370 (11.188 guariti, 182 deceduti)

Altra Regione o stato estero: CASI ATTIVI 50 (50 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 270 (270 guariti).