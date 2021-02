Tansi e De Magistris insieme. “Siamo come Coppi e Bartali. Rivoluzioniamo la Calabria”

In una conferenza stampa Tansi e De Magistris annunciano la unione nella corsa alle prossime regionali. L’attuale sindaco di Napoli sarà il candidato presidente “adesso o mai più. Siamo l’alternativa credibile e forte ai partiti che hanno ridotto la nostra, l’ultima regione d’Italia. Basta calabresi con il cappello in mano. Questo è un vero laboratorio civico di cambiamento”

.

COSENZA – Tre liste di Carlo Tansi ed una quarta in via di definizione, due per De Magistris. Il leader di Tesoro di Calabria e l’attuale sindaco di Napoli, annunciano la loro unione alle prossime elezioni regionali ed aprono (eventualmente) ai 5 stelle che non hanno ancora avuto l’opportunità di dimostrare alcuna gestione politica in Calabria. Il dialogo è aperto “ma spetta a loro valutare”. La fumata bianca tra i due è arrivata al termine dell’ennesimo confronto su temi progetti e l’annuncio è arrivato oggi in una conferenza stampa a Cosenza. “Si tratta di una coalizione che spariglia tutti i giochi” ha detto Carlo Tansi, riferendosi al sostegno a Luigi de Magistris come candidato presidente della Regione Calabria. “De Magistris sarà il candidato alla presidenza, io con il ruolo di presidente del consigliere regionale. Per usare un parallelismo sportivo, siamo come Coppi e Bartali che si scambiano la borraccia pe il bene della Calabria. Mi è stato offerto un posto dirigenziale nella Protezione Civile nazionale perché i partiti avrebbero voluto farmi desistere”.

Tansi “un atto di grandissimo cambiamento”

“Non sono candidato a sindaco di Cosenza – ha tenuto a ribadire con forza Tansi che sull’intesa con De Magistris aggiunge “crediamo che in Calabria ci siano le forze per dire no al solito sistema di partiti. Un grande laboratorio che dica addio ai soliti personaggi e che crede che sia possibile un cambiamento. Ce lo chiede la gente, lo vogliono i calabresi onesti, lo vogliamo fortemente noi per dire basta alle lobby di potere e alle clientele che hanno distrutto questa regione. Questa nostra corsa può essere un grande ambito di cambiamento e anziché strumentalizzare la cosa come vogliono i partiti politici, noi vogliamo rappresentare un elemento di rottura. I partiti ci temono. Siamo una colazione civica che si oppone al partito della torta e che ha ridotto la Calabria a ultima della classe.

Accanto a noi persone oneste e credibili

Per Luigi De Magitris “è il momento di costruire insieme un cambiamento. Questo è un giorno importante per la Calabria. Con Tansi stiamo parando da tempo. Quando scrivete che tra noi ci sono stati passi indietro o di lato – dice l’ex magistrato – io invece vi dico che oggi il passo è stato fatto in avanti. Per la prima volta i calabresi sanno che votando noi avranno un’alternativa di indipendenza, di trasparenza e di correttezza. I calabresi si possono finalmente affidare a persone credibili, perchè dietro di noi non c’è nessuno. È finita la storia sono tutti uguali, tanto non cambia nulla.

Una colazione che spariglia i giochi

Per De Magistris “non ci sono più alibi, in Calabria adesso o mai più. Quello che faremo è un contagio dell’entusiasmo e il vaccino sociale. Basta assistenzialismo. Io mi sento un visionario e può sembrare un un’utopia vincere contro le forze clientelari. E lo dico a chi ha votato il meno peggio, a chi è stanco o a chi non vota più. Alternativa significa rottura del sistema e capacità di governo serio e credibile. Io metto la mia storia a disposizione dei calabresi. Mai come in questo momento la Calabria deve essere protagonista. Accanto a noi ci saranno persone coerenti, oneste e credibili. Basta con i soliti politicanti intrisi di affarismo e collusione. Con noi – aggiunge – vedrete persone che vogliono combattere e che sposano un progetto di civismo attivo e incompatibile con gli ha governato male. Questa non è una crociata contro i partiti – ha poi aggiunto de Magistris – ma una seria alternativa a ciò che è stato. Si tratta di rompere il sistema e da oggi lavoreremo ad allargare la coalizione. I finanziamenti che arriveranno serviranno a determinare il futuro di questa terra per i prossimi 40 anni”.

Si può governare anche senza partiti

“La mia esperienza politica – ha aggiunto il sindaco di Napoli – mi ha insegnato che si può governare anche senza i partiti. Partiti che hanno creato un cappa e soffocato donne e uomini di questa regione. Chi controllerà e dirigerà il flusso di denaro in Italia e in Calabria nei prossimi mesi, condizionerà, nel bene e male, i prossimo 40 anni. Dobbiamo rompere il controllo della spesa pubblica condizionando lavoro, finanziamenti, sanità e voto. Creeremo condizioni per lo sviluppo e la crescita di questa meravigliosa terra. Condizioni perché in questa terra si possa vivere e non scappare via. Basta all’emigrazione sanitaria. Questa terra ha tutto, mancano le infrastrutture e i servizi all’altezza della dignità di un popolo come quello calabrese”.