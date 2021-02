In fiamme deposito di materiale di carpenteria, distrutta anche un’auto

L’incendio ha distrutto la struttura in legno e lamierato, e tutto il materiale carpenteria presente all’interno

CHIARAVALLE CENTRALE (CZ) – L’incendio è divampato ieri sera intorno alle 21, in un deposito di materiale vario di carpenteria. Oltre allastruttura in legno e lamierato e al materiale di carpenteria vi erano alcune bombole di GPL che sono state prontamente allontanate dalle fiamme e poste al sicuro. Un’autovettura invece, è andata completamente distrutta.

A spegnere il rogo intorno all’una, le squadre dei Vigili del fuoco dei distaccamenti di Chiaravalle Centrale e Soverato. Il deposito è andato completamente distrutto ma non risultano danni a persone. Accertamenti sono in corso circa l’origine dell’incendio al momento nessuna ipotesi viene esclusa. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per gli adempimenti di competenza.