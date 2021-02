Violento incidente nei pressi della Cittadella regionale, coinvolte due auto

A scontrarsi nel violento tamponamento una Peugeot 206 e una Ford Fiesta. Sul posto i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e la polizia stradale

CATANZARO – L’incidente si è verificato questa mattina intorno alle 5.30 sulla statale 280 Dir., in prossimità della Cittadella Regionale, direzione Catanzaro. Due le vetture coinvolte in un tamponamento, una Peugeot 206 ed una Ford Fiesta i cui occupanti usciti autonomamente dalle auto, sono stati affidati al personale sanitario del 118 per le cure del caso e successivo trasporto in ospedale. L’intervento di una squadra dei vigili del fuoco di Catanzaro è servito a mettere in sicurezza la zona e le vetture coinvolte nell’impatto. Sul posto anche la polizia stradale per gli adempimenti di competenza e per accertare l’esatta dinamica dell’incidente.