Covid in Calabria: contagi ancora in calo (+127), ma 7 decessi

Stop alla didattica in presenza a Roseto Capo Spulico per la “maggiore circolazione virale” e in cinque classi di scuola media a Catanzaro in seguito alla positività di un docente

CATANZARO – Ancora in calo i nuovi positivi in Calabria. Nelle ultime 24 ore sono stati 127 (ieri erano 197) a fronte di 2821 tamponi processati (ieri ne sono stati registrati 2622) mentre si registrano 7 decessi (ieri 4).

Diminuiscono i ricoveri nei reparti di area medica -16 e meno uno nelle terapie intensive (26). Calano anche gli isolati a domicilio -322 (7,544) mente i guariti crescono di +459 per un totale di 25,764.

Aumentano i contagi nella provincia di Reggio Calabria che registra +66 mentre calano a Cosenza +23, Catanzaro +17, Vibo Valentia +16, con un lieve aumento a Crotone +5.

In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 507.606 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 537.077 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test).Le persone risultate positive al Coronavirus sono 34.191, quelle negative 473.415 .Sono questi i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute.

Stop alla didattica in presenza a Roseto e Catanzaro

Attività didattica in presenza sospesa, fino a nuova disposizione, nelle scuole di ogni ordine e grado di Roseto Capo Spulico. Lo ha disposto un’ordinanza del sindaco Rosanna Mazzia. Nell’atto, il primo cittadino, considerato che i dati sul territorio comunale di Roseto confermano una maggiore circolazione virale, che rende difficoltosa l’attività di contact – tracing, nonché il potenziale contatto di alcuni alunni con soggetti risultati positivi al test antigenico.

“La decisione è stata adottata – ha reso noto il primo cittadino – sentita la dirigente scolastica dell’istituto comprensivo Amendolara – Oriolo – Roseto Capo Spulico, Magda Berloco, e acclarata la necessità di garantire la pubblica incolumità degli alunni e degli operatori delle scuole presenti sul territorio comunale. “A oggi risultano 5 casi di positività al coronavirus – ha specificato – a seguito di test antigenico rapido sul territorio comunale”.

Il sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo, d’intesa con le dirigenze scolastiche, ha disposto la sospensione della didattica in presenza in due classi della scuola secondaria di primo grado del plesso Patari (prima A e prima B) e in tre classi della secondaria di primo grado del plesso Manzoni (prima e terza I, prima G). La sospensione è stata adottata in seguito alla comunicazione di un caso di positività al Covid-19 di un docente. “Il provvedimento prevede l’attivazione, ove possibile – riporta un comunicato – della didattica integrata, ed è valido da domani, lunedì 8 febbraio, fino al 14, salvo revoche motivate dall’esito dei tamponi”.



Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Cosenza: CASI ATTIVI 3.236 (53 in reparto AO di Cosenza; 15 in reparto al presidio di Rossano;5 al presidio ospedaliero di Acri; 5 al presidio ospedaliero di Cetraro; 6 all’Ospedale da Campo; 10 in terapia intensiva, 3.142 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 6.832 (6.566 guariti, 266 deceduti).

– Catanzaro: CASI ATTIVI 1.908 (14 in reparto all’AO di Catanzaro; 7 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 11 in reparto all’AOU Mater Domini; 5 in terapia intensiva; 1871 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 3.098 (3.007 guariti, 91 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 174 (11 in reparto; 163 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 2.479 (2.436 guariti, 43 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 439 (11 ricoverati, 428 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 2.533 (2.489 guariti, 44 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 1.996 (82 in reparto all’AO di Reggio Calabria; 13 in reparto al P.O di Gioia Tauro; 11 in terapia intensiva; 1.890 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 11.137 (10.957 guariti, 180 deceduti).

– Altra Regione o Stato estero: CASI ATTIVI 50 (50 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 309 (309 guariti).