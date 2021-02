Covid: in Calabria calo i positivi (+197), ma 4 decessi

Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 160

CATANZARO – In lieve calo i nuovi positivi in Calabria. Nelle ultime 24 ore sono stati 197 (ieri erano 239), i contagi riscontrati nella regione con quattro decessi in più che portano il totale delle vittime dall’inizio della pandemia a 617. Diminuiscono i ricoveri nei reparti di area medica -12 e uno più nelle terapie intensive (27). Calano anche gli isolati a domicilio -194 (7-866) mente i guariti crescono di 398 (25.305). I casi attivi sono 8.142 e quelli chiusi 25.922.

In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 504.906 soggetti per un totale di 534.256 tamponi eseguiti di cui 34.064 risultati positivi e 465.794 negativi. Sono questi i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute.

I contagi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 68, Catanzaro 19, Crotone 2, Vibo Valentia 47, Reggio Calabria 61.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Cosenza: Casi attivi 3.555 (58 in reparto AO di Cosenza; 15 in reparto al presidio di Rossano;5 al presidio ospedaliero di Acri; 6 al presidio ospedaliero di Cetraro; 7 all’Ospedale da Campo; 9 in terapia intensiva, 3.455 in isolamento domiciliare); casi chiusi 6.490 (6.226 guariti, 264 deceduti);

Catanzaro: Casi attivi 1.894 (14 in reparto all’AO di Catanzaro; 8 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 11 in reparto all’AOU Mater Domini; 7 in terapia intensiva; 1854 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 3.095 (3.006 guariti, 89 deceduti);

Crotone: Casi attivi 178 (11 in reparto; 167 in isolamento domiciliare); casi chiusi 2.470 (2.427 guariti, 43 deceduti);

Vibo Valentia: Casi attivi 425 (17 ricoverati, 408 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 2.531 (2.489 guariti, 42 deceduti);

Reggio Calabria: Casi attivi 2.040 (86 in reparto all’AO di Reggio Calabria; 11 in reparto al P.O di Gioia Tauro; 11 in terapia intensiva; 1.932 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 11.027 (10.848 guariti, 179 deceduti).