Calabretta attacca De Magistris “tenta di usare il servizio idrico per fare propaganda”

Il Commissario liquidatore della Sorical Spa contro il sindaco di Napoli: “vorrebbe esportare il modello Napoli in Calabria ma approvare il bilancio con 5 anni di ritardo non è un buon biglietto da visita”

COSENZA – “Il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, vorrebbe esportare in Calabria e nel resto d’Italia il modello di gestione del servizio idrico di Napoli. Saremmo felici di accoglierlo se quel modello fosse efficace ed efficiente, ma così non è. Approvare i bilanci con 5 anni di ritardo come ha fatto di recente, non è un buon biglietto da visita“. Così il Commissario liquidatore della Sorical Spa, Cataldo Calabretta, sferra un attacco al sindaco di Napoli Luigi De Magistris, candidato alla poltrona presidenziale della Regione Calabria.

Il modello idrico di De Magistris e “la scelta infelice”

“De Magistris, appeno eletto sindaco, trasformò nel 2011 la società Arin spa con socio unico il Comune, in azienda speciale per mera operazione propagandistica – prosegue Calabretta -. Una scelta che, a distanza di quasi 10 anni, si è dimostrata infelice perché non in grado di dare ai cittadini napoletani un servizio idrico integrato efficiente. Gli stessi amministratori ammettono che l‘azienda in questi anni non ha fatto gli investimenti necessari per l’impossibilità di accedere a fonti di finanziamento. Così come le dimissioni in massa negli anni scorsi per il mancato finanziamento da parte del Comune, dimostrano che la società non è in grado di reggersi con la tariffa così come stabilisce la legge italiana”.

“De Magistris, quando parla del suo modello gestionale di acqua pubblica, – incalza il Commissario Sorical – omette di dire tante cose a partire dal fatto che Abc Napoli si occupa solo della distribuzione dell’acqua potabile nella città di Napoli e il subentro nella gestione della fognatura è avvenuto solo di recente. Dimentica di dire che in massima parte, l’acqua che viene distribuita dalle reti di Abc è fornita da Acqua Campania spa e quindi la Regione”.

Infine, “omette di dire, la cosa ancora più grave, che gli amministratori di Abc Napoli hanno presentato il 19/11/2018 una memoria alla Camera dei deputati dove è iniziato l’esame di due progetti di legge di riforma della governance del servizio idrico, rispettivamente a firma Federica Daga (M5S) e Chiara Daga (Pd), con la quale mettono nero su bianco l’impossibilità a gestire il servizio idrico con le norme attuali delle aziende speciali. In pratica i vertici di Abc chiedono gli strumenti giuridici e gestionali delle Spa a controllo pubblico e continuare a definirsi “aziende speciali”.

Calabretta conclude dichiarando che “tutto ciò è la certificazione che la proposta di De Magistris è puramente demagogica e non fa gli interessi dei cittadini napoletani, calabresi e italiani. Se c’è un modello a cui la Calabria deve ispirarsi sicuramente è quello pugliese e di altre regioni, anche del Sud, non certo quello fallimentare del sindaco di Napoli”.